Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können wie geplant über Weihnachten mit Lockerungen der Kontaktregeln rechnen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) erklärte am Dienstag nach einer Sitzung des Regierungskabinetts in Schwerin: Vom 24. bis 26. Dezember darf ein Haushalt bis zu vier Personen aus anderen Haushalten der Kernfamilie treffen – Kinder, Enkel, Großeltern plus Angehörige. Danach zögen die Regeln aber wieder an.

„Die Zahlen steigen weiter an“, so Schwesig. In den vergangenen sieben Tagen lag der Inzidenzwert MV-weit bei 97,4. Daher seien mögliche Verschärfungen der Kontaktregeln ab dem 27. Dezember auch nicht vom Tisch.

Sollte die Inzidenz an mehreren Tagen landesweit über 100 liegen, dürfte jede Familie zum Beispiel zu Silvester nur noch eine zusätzliche Person treffen. Bleibt der Wert unter 100, gelte wie jetzt die Zwei-Haushalts-Regel auch nach Weihnachten: fünf Personen plus Kinder unter 14 Jahre.

Keine schnelleren Lockerungen im Januar 2021 zu erwarten

Der zugelassene Impfstoff bringe „Licht am Ende des Tunnels“, erklärte Schwesig. Dennoch müsse es weiterhin strenge Regeln zur Eindämmung der Pandemie geben. Nur Weihnachten werde gelockert, weil beim wichtigsten Fest der Familie niemand allein sein solle.

Allerdings rechnet wohl auch Schwesig nicht damit, dass der harte Lockdown nach dem 10. Januar beendet sein wird. Es sei „allen bewusst, dass es auch im Januar nicht zu schnell zu großen Lockerungen kommen kann“, sagte sie.

Am 4. Januar berät die Regierung wieder mit Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden, wie es weitergeht. Am 5. Januar ist ein Treffen der Ministerpräsidenten anberaumt.

