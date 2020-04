Corona-Krise in MV: Freiberufler fordern weniger Einschränkungen

Rostock

Die niedrigsten Infektionszahlen bundesweit, die wenigsten Todesfälle – und trotzdem die strengsten Corona-Regeln: Für Tausende Freiberufler in MV – Anwälte, Mediziner, Architekten, Ingenieure und auch Kulturschaffende – passt das nicht mehr zusammen.

In einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) fordern sie nachdrücklich, die Einschränkungen in der Coronakrise „schneller als in stärker betroffenen Bundesländern zurückzunehmen“.

Anzeige

Nur knapp über 100 Fälle aktuell

„ Mecklenburg-Vorpommern hat derzeit bei einer Bevölkerung von rund 1,6 Millionen Einwohnern nur 121 Coronakranke. Die Neuinfektionen bewegen sich im einstelligen Bereich“, sagt Rechtsanwalt Jörg Hähnlein, Präsident des Landesverbandes der freien Berufe in MV.

Weitere OZ+ Artikel

Das zeige, dass sich das Infektionsgeschehen im Nordosten halt nicht wie in anderen Bundesländern oder Landkreisen – etwa in Bayern – entwickelt. Es sei daher an der Zeit, von „flächendeckenden gleichartigen Maßnahmen Abstand zu nehmen“ und regional angepasste, verhältnismäßige Vorgaben in der Krise zu erlassen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

In den Kliniken würden bereits Behandlungskapazitäten zurückgebaut, daher müssten auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens in MV schrittweise wieder „normale Verhältnisse“ geschaffen werden. Die Freiberufler in MV – immerhin Arbeitgeber für mehr als 30 000 Menschen – fordern von Schwesig, „die Einschränkungen bei der unternehmerischen Tätigkeit, bei Bildung und bürgerlichen Rechten schneller als in stärker betroffenen Bundesländern zurückzunehmen“.

Urlaubsland für Deutschland

Zudem macht sich Hähnlein dafür stark, den Tourismus in MV schnellstmöglich wieder hochzufahren – begleitet zum Beispiel durch umfangreiche Testreihen, um Einwohner und Gäste vor dem Virus zu schützen. „MV eignet sich als Pilotprojekt für eine schnelle Öffnung.

Der Bundesrepublik kann damit ein dringend benötigtes Urlaubsgebiet zurückgegeben werden.“ Von der Landesregierung erwartet Hähnlein dazu eine öffentliche Debatte – mit Medizinern, aber auch der Verwaltung, den Touristikern, Bürgern und Unternehmern.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer