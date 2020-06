Schwerin

Die Corona-Pandemie schränkt das Leben in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin ein. Die Landesregierung hat am Dienstag in Schwerin eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis zum 10. Juli beschlossen; bisher galten diese bis 29. Juni.

Das bedeutet: In der Öffentlichkeit können sich weiterhin maximal zehn Personen gemeinsam aufhalten, ansonsten gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Gruppenfeiern an öffentlichen Orten bleiben verboten.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Regierung: kommende Woche geht es wieder um den MV-Plan

„Die bisherigen Kontaktbeschränkungen werden bis 10. Juli verlängert“, erklärte Andreas Timm, Sprecher von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), nach der Kabinettssitzung. Am kommenden Dienstag berate die Regierung dann mit Vertretern der Kommunen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften und der Sozialverbände. „Dann geht es um den gesamten MV-Plan. Und bei der Gelegenheit wollen wir auch darüber sprechen, wie es mit den Kontaktbeschränkungen weitergehen soll.“

Die geltenden Kontaktregeln im Nordosten empfehlen auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit. Verbindlich sind die Masken weiterhin beim Einkaufen oder in Bus und Bahn. Einen Überblick über die derzeit geltenden Regeln finden Sie hier.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz