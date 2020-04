Corona-Krise in MV: Nordost-CDU uneins über Erhöhung des Kurzarbeitergeldes

Schwerin

In der CDU Mecklenburg-Vorpommern gehen die Meinungen über die Erhöhung des Kurzarbeitergelds weit auseinander. Während sich CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg in seiner Funktion als haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion skeptisch gegenüber der Idee zeigte, befürwortete der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Torsten Renz, eine befristete Anhebung der staatlichen Lohnhilfe.

„Dadurch, dass viele Menschen bei uns in Branchen beschäftigt sind, in denen die Löhne ohnehin eher niedrig sind – etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe – können die Lohneinbußen dramatische Folgen haben“, begründete Renz seine Haltung. „Wer soll das bezahlen?“, fragte hingegen Rehberg in der „Passauer Neuen Presse“ (Montag).

Mit Kurzarbeit können Unternehmen einige Wochen oder Monate einer Wirtschaftsflaute überbrücken, ohne Mitarbeiter entlassen zu müssen. Die Beschäftigten erhalten dann 60 Prozent – mit Kindern 67 Prozent – des Nettoverdiensts von der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte sich hinter Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gestellt, das Kurzarbeitergeld für die Monate Mai, Juni und Juli auf 80 Prozent (87 Prozent bei Arbeitnehmern mit Kindern) aufzustocken.

Von dpa