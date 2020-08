Corona-Krise in MV: Schwesig plant neues Hilfsprogramm für den Winter

Rostock

Die Corona-Krise setzt der Wirtschaft in MV stark zu. Allein bei den Großunternehmen MV Werften, Neptun Werft, Aida Cruises und Liebherr – alle in Kurzarbeit – stehen rund 10 000 Jobs auf dem Spiel. 66 000 Menschen sind MV-weit arbeitslos gemeldet, 20 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) kündigt mehr Unterstützung aus der Politik an. Vor allem Industriearbeitsplätze dürften im Nordosten nicht verloren gehen. Auch Kommunen sollen mehr Geld bekommen.

Schwesig : Wir helfen, wo rechtlich möglich

„Solange es rechtlich und wirtschaftlich möglich ist, werden wir helfen“, erklärt Schwesig im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG. Die Regierung werde alles Mögliche tun, um die „drei wichtigen Standbeine“ Tourismus, Land- und Ernährungswirtschaft sowie die Industrie zu unterstützen.

Daher dränge man darauf, dass die angeschlagenen MV Werften und Aida Cruises als Corona-Opfer mit unter den Schutzschirm des Bundes kommen. „Ich glaube fest daran, dass diese Unternehmen nach der Krise wieder eine Zukunft haben“, so Schwesig. Man dürfe die Arbeitsplätze „nicht aufgeben“. Dieser Auffassung ist auch CDU-Landeschef Michael Sack: „Die Industriearbeitsplätze müssen unbedingt erhalten werden.“

Auch ein Winter-Hilfsprogramm für die Wirtschaft sei im Gespräch, so Schwesig. Bis Ende September solle geprüft werden, „ob wir neben den schon bestehenden Konjunkturprogrammen des Bundes und des Landes weitere gezielte Hilfen brauchen, um den Mittelstand winterfest zu machen“, so Schwesig.

Investitionen trotz schlechter Zahlen geplant

Trotz angespannter Haushaltslage und zusätzlicher 700 Millionen Euro Schulden kündigt Schwesig an: Alle vor Corona geplanten Investitionen würden umgesetzt, womöglich sogar mehr, wenn im September die aktuelle Steuerschätzung vorliegt. Vorrang hätten dann Bildung und Infrastruktur.

Auch Kommunen sollen für den Wegfall von Gewerbesteuern Hilfe erhalten. Rund 164 Millionen Euro fehlten, sagt Andreas Wellmann, Städte- und Gemeindetag MV. Der Bund wolle die Hälfte übernehmen; mit dem Land sei man „in guten Gesprächen“. Wellmann: „Die Hilfe ist für die Kommunen wichtig, um in der Krise weiter für Bürger und Wirtschaft da zu sein.“

Handel enttäuscht: Rechnen mit Insolvenzen und Entlassungen

Der Tourismusverband MV hofft ab September auf eine Öffnung des Tagestourismus. Schwesig signalisiert Zustimmung – wenn die Corona-Zahlen gering bleiben. Der Handelsverband MV ist enttäuscht, dass die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen so bald nicht verschwindet. Folge seien Umsatzeinbußen. Man werde „die Konsequenzen bald in Wirtschaft und Handel sehen“, sagt Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz. Heißt: an Entlassungen und Insolvenzen.

Schwesig gegen Lockerung der Bäderregelung

Händler haben sich mit der Bitte an die Regierung gewandt, doch die Bäderregelung, die verkaufsoffene Sonntage nur zwischen Mitte April und Ende Oktober vorsieht, wieder zu lockern. Schwesig lehnt dies ab – kündigt aber eine Werbekampagne für den örtlichen Handel an.

Die Vereinigung der Unternehmensverbände mit 5600 Mitgliedsfirmen (340 000 Beschäftigte) in MV fordert eine Diskussion, „wie wir mit Corona mittelfristig unser Leben gestalten können“, so Geschäftsführer Sven Müller. Politik dürfe nicht nur auf Infektionszahlen schauen, sondern müsse Unternehmen mehr zutrauen.

