Corona-Krise in MV: Was sich am Staatstheater Schwerin und bei der Müritz-Saga ändert

Das kulturelle Leben in MV nimmt wieder Fahrt auf: Nach weiteren Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie wollen die Veranstalter der Müritz-Saga ab Ende Juli wieder Gäste auf die Freilichtbühne in Waren an der Müritz locken. Auch das Mecklenburgische Staatstheater startet Ende August mit einem Sonderspielplan in die neue Spielzeit.

„Es geht wieder los, mit Augenmaß und auf Sicht“, sagte Generalintendant Lars Tietje am Donnerstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms. Es umfasst 17 Neuinszenierungen in Schauspiel, Oper und Ballett und reicht nur bis Ende Dezember, statt wie üblich bis zum nächsten Sommer. Die geforderten Mindestabstände hätten Auswirkungen auf die Stücke als auch auf das Publikum. So kämen die Neuinszenierungen mit weniger Akteuren auf die Bühne und würden ohne Pause, zum Teil gekürzt gespielt.

Statt der sonst üblichen gut 500 dürften nur noch maximal 190 Zuschauer je Aufführung in den großen Saal, erklärte Tietje. Sein Debüt als neuer Generalmusikdirektor wird Martin Rohde am 7. September beim ersten Sinfoniekonzert der Staatskapelle geben. Er dirigiert Werke von Walker, Séjourné und Schönberg.

Märchen trifft Stunts in Waren

In Waren wird vom 22. Juli bis 28. August ein Mix an Märchen, Stunt-Training und anderen Stücken für Unterhaltung, Spaß und Romantik sorgen, teilte Intendant Nils Düwell am Donnerstag mit. Insgesamt sollen 50 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene die traditionsreiche Bühne am Tiefwarensee als Kulturspielort festigen. Gespielt werden soll jeweils mittwochs bis freitags.

So gastiert das Theater sinn & ton aus Berlin mit Märchen zum Mitmachen wie „König Achtlos und das Geheimnis der Farben“. Dazu können Kinder beim Puppenspiel miterleben, wie „alle Gegenstände laufen lernen.“ Zum Programm gehören auch das Theaterstück „Gretchen 89ff“ von Lutz Hübner sowie ein Workshop unter dem Motto „Fighten wie die Filmstars“.

Millionen Euro an Verlust wegen Corona

Ursprünglich sollte das Stück „Des Teufels Schergen“ bei der Müritz-Sage gespielt werden. Es wurde wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben. In der vergangenen Saison kamen knapp 21 000 Besucher zu den 46 Vorführungen bei der Müritz-Saga.

Der coronabedingte Spielzeitabbruch im März und die verringerte Platzzahl am Schweriner Staatstheater verursachten nach ersten Schätzungen Einnahmenausfälle von rund zwei Millionen Euro, sagte der Intendant.

