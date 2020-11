Rostock

Landesweit wurden am Sonntag 52 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 2928. Am Samstag gab es 85 registrierte Neuinfektionen im Nordosten. Damit liegt die Gesamtzahl der positiven Tests am Wochenende insgesamt bei 137.

Vier Regionen nun Risikogebiet

Neben Schwerin hatten diese Woche zuvor die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald den Inzidenzwert von 50 überschritten. Landesweit liege dieser nun bei 46,2. Die meisten Neuinfektionen wurden am Sonntag aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (13) vermeldet.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Beginn der Corona-Pandemie 245 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, am Wochenende kamen fünf weitere hinzu. 1748 aller im Nordosten Infizierten gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 starben, liegt bei 23, diese Zahl hat sich seit dem Vortag nicht erhöht.

Von OZ