Corona-Krise in MV zwingt Schulen zum Sprung ins digitale Klassenzimmer

Schwerin

Es gibt sie: die digitalen Vorreiter an den Schulen. Jetzt, in der Krise werden sie sichtbarer. Leuchten gar. Das Land arbeite „mit Hochdruck“ daran, digitale und mobile Angebote für die Kommunikation zu entwickeln, ließ Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) verlauten.

Was sie meint, wird an Einrichtungen wie der Werkstattschule in Rostock und Rerik oder der Greenhouse School Graal-Müritz praktiziert. Digitales Lernen, virtuelle Klassenzimmer. Thomas Kampf, Direktor der Greenhouse School, einer Integrierten Gesamtschule in freier Trägerschaft mit 200 Schülern der fünften bis zwölften Klasse, sagt: „Der Sprung in den virtuellen Raum war mit Hilfe unserer digital aufgeschlossenen Kollegen innerhalb weniger Stunden möglich.“

„Müssen sehen, wohin die Reise geht“

Die Corona-Krise hätte sein Team gezwungen, sofort zu handeln. „Wir konnten die digitalen Angebote übers Wochenende bereitstellen“, so Kampf. Am 17. März beginnen die Lehrer zu den festen Unterrichtszeiten auf einem schuleigenen Server über den „Teamplace“ mit dem Unterricht.

Das funktioniere über ein in beide Richtungen offenes Datenportal, auf die die Lehrer das Material bereitstellen, die Schüler es bearbeiten und die Lehrer darauf reagieren können. Das sei nur ein Anfang, so Kampf. „Jetzt müssen wir sehen, wohin die Reise geht und wie wir auf die einzelnen Herausforderungen reagieren.“

Virtuelles Klassenzimmer eingerichtet

Ähnlich arbeitet die Werkstattschule. Am Rostocker Standort wurde das Tool als Next-Cloud, die in der Schule angesiedelt ist, installiert. Das System arbeite ähnlich wie der Anbieter google.docs, dem die Schule wegen seiner Datenunsicherheit nicht vertraut, als Online-Festplatte. Ab dieser Woche soll dort ein virtuelles Klassenzimmer eingerichtet werden, in dem Lehrer und Schüler Informationen und Materialien austauschen können, sagt Informatik-Lehrerin Anne Buhrand.

Andere Schulen organisieren den Informationsfluss über Homepages. Die Schüler haben ein Passwort zu einem geschützten Bereich, auf dem sie Informationen und Materialien finden, sagt Schulleiterin Birgt Hacker, die am Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan den Unterricht für 930 Schüler organisieren muss. An anderen Schulen werden die Informationen ebenfalls über die Homepages organisiert. Elternvertreter geben das Material per Whatsapp-Gruppen weiter.

Aus Sicht des Ministeriums ist der erste Tag der Massenschulschließungen recht gut angelaufen. Es gab, so Ministerin Martin, relativ wenige Kinder, die die Notfallversorgungen in Anspruch genommen hätten. In Rostock seien es 55 gewesen, im Landkreis Rostock 249, in Schwerin 15 und in Greifswald 30 Kinder.

Von Michael Meyer