Corona-Krise in Rostock: Ab jetzt sind wir Quarantäne-Helfer

Nena ist dankbar. Alle hundert Meter bleibt sie stehen und erledigt ihr Geschäft. Als gebe es kein Morgen oder nur ein Morgen ohne Gassi gehen. Das hat sie leider schon hinter sich. Denn ihr Frauchen, Michaela (38) aus einem Stadtteil im Rostocker Nordosten, ist krank.

Am Wochenende traten Fieber und Husten auf. Auch bei ihrer achtjährigen Tochter. Die Mama hatte 38,9 Grad Celsius, bei der Tochter stieg es noch höher. Michaela arbeitet im medizinischen Bereich, ließ sich sofort krankschreiben. Ihren richtigen Namen möchte sie aus Sorge vor Ausgrenzung nicht nennen.

Tochter leidet unter Asthma, Mutter in Sorge

Und sie erkundigte sich, was sie tun sollte. Denn vor allem um die Gesundheit der eigenen Tochter sorgte sie sich, da das Mädchen unter anderem unter Asthma leidet. Eine Infektion mit dem Coronavirus könnte lebensgefährlich sein.

Beim Gesundheitsamt riet man ihr, sich und ihre Tochter auf das Coronavirus testen zu lassen und bis zum Ergebnis unter Quarantäne in der Wohnung zu bleiben. Doch wohin mit Nena? Den Abstrich ließ die Patientin am Dienstag machen. Bis Donnerstagmittag sollte das Ergebnis eigentlich vorliegen.

1395 Helfer bei Netzwerk „Quarantäne-Hilfe Rostock

Drei Tage ohne Gassi gehen hält aber kein Hund aus. Also wendete sie sich an das Netzwerk „Quarantäne-Hilfe Rostock“. Dort organisieren Freiwillige Nachbarschaftshilfen. 1395 Helfer haben sich schon registriert. Diese und ähnliche Netzwerke agieren bundesweit, auch die Jusos, Johanniter oder der Verein „ Rostock hilft“ sind aktiv. Sie helfen Senioren und chronisch Erkrankten, die das Haus nicht verlassen sollten. Und Menschen, die wegen eines Corona-Verdachts oder einer Infektion unter Quarantäne stehen.

Zum Dienst gehören Einkauf, Müll wegbringen, Gassi gehen. Aber auch Aufklärung. Thomas Wiencke erklärt: „Halten Sie Abstand zu den Betroffenen, aber reden Sie mit Ihnen.“ Gerade bei älteren Menschen sei es wichtig, immer wieder auf den Ernst der Lage hinzuweisen und die Sicherheitsvorkehrungen zu erläutern.

Alles, was man anfasst, wird desinfiziert

Also helfen! Wie sieht das aus? Quarantäne-Helfer sollen Desinfektionsspray dabei haben, sich vor dem Kontakt Einweghandschuhe anziehen und beim Kontakt Abstand halten. Das Haus soll man nicht betreten – also auch keine Aufgaben in der Wohnung annehmen. Alles, was man anfasst – Hundeleine, Einkaufsbeutel, Post – soll vorher desinfiziert werden. Betroffene, die Corona haben oder haben könnten, sollten Mundschutz tragen.

Ganze Familie samt Oma und Opa tobt auf dem Spielplatz herum

Michaela sieht traurig aus. Mehrere Tage Fieber, allein mit Kind und Hund zu Hause. Man sieht ihr Sorge und Erschöpfung an. Trotzdem bedankt sie sich mehrmals. Wäre sie gesund, würde auch sie helfen. Viel braucht sie gar nicht, da sie kurz vor der Erkrankung einkaufen gewesen ist. Nur der Hund müsse mal raus.

Und so geht es zweimal durch einen Park, einmal über die Gleise der Straßenbahn, vorbei an einem Teich mit Enten auf einen Spielplatz zu. Die Hunde tollen und verstehen sich. Vierbeiner, die Spaß haben. Einziges Ärgernis: zwei Eltern, die mit ihren Kindern, Oma und Opa auf einem Spielplatz toben – die rotweißen Absperrbänder haben sie abgerissen. Wir klären sie lieber nicht auf – aus Angst vor Eskalation.

Nächster Auftrag: Rentner in Nienhagen braucht Hilfe beim Einkauf

Dafür freuen wir uns über den glücklichen Hund und den dankbaren Blick von Michaela, jedes mal, wenn wir zurückkehren. Donnerstag dann Entwarnung: Das Testergebnis für sie und ihre Tochter ist negativ. Aber für die Achtjährige werden wegen ihrer Vorerkrankung weiterhin verschärfte Sicherheitsvorkehrungen gelten. Wir verabschieden uns und sehen dem nächsten Auftrag entgegen. Ein Rentner im Ostseebad Nienhagen benötigt Hilfe beim Einkauf.

Von Michael Meyer