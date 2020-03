Corona-Krise in Rostock: Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft auf 2021 verschoben

Rostock

Die für Anfang Mai in Rostock geplante 16. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft ist wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben worden. Dies habe die Landesregierung gemeinsam mit den zuständigen Behörden entschieden, teilte das Netzwerk BioCon Valley am Montag in Rostock mit.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

800 Teilnehmer in Rostock erwartet

Ursprünglich war geplant, dass sich die Konferenz mit ihren mehr als 800 Teilnehmern mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit befasst. Auch die Krisen- und Notfallversorgung sollte ein Thema sein. Wie BioCon Valley weiter berichtete, hatte Israel als Partnerland für die diesjährige Konferenz bereits zugesagt und möchte an dieser Rolle auch 2021 festhalten.

Lesen Sie auch:

Von dpa