Corona-Krise trifft Genießer: So wirkt sich die Pandemie auf Schokolade aus MV aus

Rostock

Bittere Nachricht für Süßigkeiten-Fans: Als Folge der Corona-Krise verkleinert mit Ullrich Deprie der erste Chocolatier in Mecklenburg-Vorpommern sein Sortiment und kündigt Preiserhöhungen an. Der Unternehmer betreibt die Schokoladerie de Prie mit vier Standorten in Rostock und je einer Filiale in Güstrow und Stralsund.

Seinen Laden im Rostocker Einkaufszentrum KTC hat Deprie vorübergehend schließen müssen. Weil ihm Rohstoffe für Pralinen und Schokoladentafeln fehlen. Kakaoimporte seien stark zurückgegangen und würden sich in absehbarer Zeit nicht erholen. „Die Rohstoffpreise haben sich verdreifacht, die Lieferzeiten verfünffacht“, sagt Deprie.

„Corona hat uns kalt erwischt“

Zugleich hat der Schokoladenmacher noch an den Beschränkungen zu Beginn der Pandemie zu knabbern. „Corona hat uns kalt erwischt. Gerade als die Osterverkäufe begannen, mussten wir quasi alles dichtmachen.“ Das sonst so umsatzstarke Fest – für ihn ein Totalausfall.

„Wir sind auf Schokoeiern und -hasen im Wert von 85 000 Euro sitzengeblieben.“ Damit fehle das Geld für den Einkauf neuer Kakaobohnen. Zwar sei der Umsatz im Onlineshop gestiegen, doch das habe die Verluste bei Weitem nicht wettmachen können. Die Folge: Ein Teil der Osterware hat Deprie gespendet, die Masse aber entsorgen müssen.

Lieferengpässe nicht bekannt

Lieferengpässe bei Kakaobohnen sind dem Bundesverband der Süßwarenindustrie aktuell zwar nicht bekannt, aber: „Spätestens ab Herbst wird Kakao aus den beiden weltweit größten Produzentenländern Côte d’Ivoire und Ghana teurer“, sagt Verbandsgeschäftsführer Torben Erbrath.

Christina Müller sortiert in der Schokoladerie de Prie im Stadthafen die Schokoladentafeln ins Regal. Quelle: Ove Arscholl

Mit Beginn der Erntesaison werde in den afrikanischen Ländern ein Preisaufschlag – das Living Income Differential – in Höhe von 400 US-Dollar pro Tonne erhoben. So soll den Kakaobauern ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht werden. Dadurch könnten die Preise für Schokoladenwaren steigen.

Killian & Close setzt auf kleine Kakaofarmen

Die Manufaktur Kilian & Close, die in Waren/ Müritz hochwertige Schokotafeln produziert und damit landesweit Läden beliefert, hat aktuell ausreichend Kakao auf Lager. „Das liegt auch daran, dass wir ihn über kleine Farmen beziehen und diese weniger schlimm von Corona betroffen sind. Je ländlicher und dezentraler die Kooperativen sind, desto besser überstehen sie die Krise. Was vorher ein logistischer Nachteil war, hat sich nun als wahrer Segen herausgestellt“, erklärt Ciarán Close, der die Firma zusammen Iveta Kilianova betreibt.

Iveta Kilianova und Ciarán Close stellen in Waren/Müritz hochwertige Schokoladentafeln her. Quelle: Archiv

Zudem hätten Partner in den Anbaugebieten, die sich schon vor Corona intensiv für die Bauern engagierten, zu Beginn der Pandemie schnell reagiert und Farmer über Schutzmaßnahmen informiert. „Oft bevor die örtlichen Behörden den Ernst der Lage erkannt hatten“, sagt Close, „So wie Corona einige grundlegende Fehler in unserem Wirtschaftssystem aufgedeckt hat, ist das hingegen ein perfektes Beispiel wie intensive, gemeinschaftliche Kooperationen Früchte tragen kann, von denen alle profitieren können.“

Längere Lieferzeiten bei Rohstoffen aus Italien

Trotzdem hat auch Killian & Close in den vergangenen Wochen Verluste hinnehmen müssen. Bei den über kleine Läden in Fußgängerzonen verkauften Schokoladen seien die Umsätze um 60 Prozent eingebrochen, sagt Close. „Unser Geschäft in Waren erlebt jedoch im Moment einen großartigen Zulauf, der diese Woche schlagartig eingesetzt hat. Davor waren auch hier die Umsätze in existenzbedrohenden Regionen.“

Kunden können bei ihm derzeit aus den Vollen schöpfen, denn neben Kakao seien auch alle weitere Schokozutaten ausreichend vorhanden. „Unsere Rohstoffe beziehen wir seit Jahren aus den gleichen Quellen und können weiterhin darauf zugreifen. Nur der Versand aus Sizilien oder dem Piemont dauert ein wenig länger. Hier bleibt aber abzuwarten, wie die Ernte im September gemeistert wird. Zum Herbst hin werden wir da sicherlich schlauer sein“, sagt Close.

Hilfen für Kakaobauern

Indes rechnen auch Branchenriesen mit Umsatzeinbußen. Bereits im März hatte beispielsweise der Schweizer Konzern Lindt & Sprüngli seine Wachstumsziele für 2020 nach unten korrigiert. Viele Kakaobauern dagegen mussten schon vor der Pandemie kämpfen: Ihre Plantagen leiden nicht nur unter den Folgen des Klimawandels, sondern auch unter einer Seuche.

Das CSSD-Virus (Cacao Swollen Shoot Disease) setzt den Kakaopflanzen zu. Das Netzwerk Voice warnt: Aufgrund gravierender Mängel in der Gesundheitsversorgung werde die Corona-Pandemie Farmerfamilien in Afrika besonders hart treffen und sich ihre Situation weiter verschlimmern. Die internationale Kakao- und Schokoladenindustrie spendete daraufhin 835 000 US-Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus in Anbauregionen weltweit.

Auf Unterstützung hofft auch der Rostocker Schokoladenhersteller Ullrich Deprie, und zwar von Supermarkt-Ketten. Sein Appell: „Die großen Einzelhändler sollten viel mehr regional produzierte Lebensmittel listen.“ Auch er selbst werde Änderungen vornehmen. „Wir werden das Unternehmen umbauen und unser Sortiment verschmälern müssen.“ Statt aufwendiger Schaustücke will er mehr auf seine Verkaufsschlager setzen. Für diese müssen Kunden allerdings künftig etwas mehr ausgeben. „Es wird moderate Preiserhöhungen geben.“

Fair naschen Statistisch gesehen konsumiert jeder Deutsche 8,6 Kilo Schokolade pro Jahr. Bei Naschkatzen gewinnt das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung: Der Absatz von Schokolade und Kakao mit dem Fairtrade-Siegel stieg in den vergangene Jahren rapide an.

Von Antje Bernstein