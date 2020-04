Corona-Krise verkürzt Landtagssitzung in MV: Nachtragsetat auf Programm

Nur noch mit Schutzmaske in den Supermarkt oder in die Straßenbahn? In Jena soll das ab nächster Woche gelten. In MV gehen die Meinungen darüber auseinander: Der Rostocker OB findet die Idee ganz gut, der Stralsunder ist dagegen. Und Experten warnen vor falschen Hoffnungen.