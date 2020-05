Corona-Krise verzögert Aufklärung des A-20-Desasters bei Tribsees

Tribsees

Auch dreieinhalb Jahre nach dem aufsehenerregenden Abrutsch der Autobahn 20 bei Tribsees ist keine Aufklärung der Ursache in Sicht. Ein für dieses Frühjahr angekündigtes Sachverständigengutachten wird sich weiter verzögern.

Auslöser der Verzögerung sei die Corona-Krise, teilt das Bundesministerium für Verkehr auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm mit. Denn mit einer geotechnischen Untersuchung sei die Technische Universität Berlin beauftragt; diese sei aber wegen der Pandemie Mitte März in den Notbetrieb versetzt worden. Das heißt: kein Zutritt. „Wann ausstehende labortechnische Untersuchungen fortgesetzt werden können, ist derzeit nicht absehbar“, erklärt Enak Ferlemann ( CDU), Staatssekretär im Verkehrsministerium.

AfD-Mann fordert Beweissicherungsverfahren

Damit muss die Öffentlichkeit weiter auf eine Antwort auf die Frage warten, wer die Schuld für das A-20-Desaster trägt. Im Herbst 2017 rutsche die Autobahn auf einer Strecke von 80 Metern in die Tiefe, da Tragschichten nachgaben. Die A 20 wurde bundesweit zum Sinnbild für Baupfusch.

Mögliche Forderungen an am Bau beteiligte Firmen seien verjährt, teilten Bundes- und Landesregierung bereits 2018 mit. Das will AfD-Mann Holm nicht so hinnehmen. Man müsse es wenigstens versuchen. „Überhaupt kein Verständnis habe ich dafür, dass bis heute kein Beweissicherungsverfahren eingeleitet wurde“, so Holm. Schließlich gehe es um einen Schaden von mehr als 100 Millionen Euro.

Von Frank Pubantz