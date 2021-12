Corona-Krisenfall in MV: Energieversorger warnt vor „Aktionismus“ der Politik

Greifswald

Erregt ist Thomas Prauße, Chef der Stadtwerke Greifswald, nachdem er in der OZ von Plänen der Landesregierung zur Vorbereitung des MV-weiten Katastrophenfalls erfahren hat. „Das ist Aktionismus“, so Prauße. Er würde gern von der Politik gern wissen: „Was erwartet uns denn mit der Omikron-Variante? Müssen wir alle sterben oder haben wir alle nur Schnupfen?“ Die Stadtwerke seien längst auf den Ernstfall vorbereitet – „ohne, dass uns Politik dazu auffordern muss“.

Die Landesregierung hat am Dienstag zum ersten Mal den Krisenstab zur Vorbereitung des Katastrophenfalls wegen der hochansteckenden Omikron-Variante zusammentrommelt. Neben Ministerien seien darin Vertreter von Katastrophenschutz-Organisationen, Bundeswehr, Krankenhäuser, Energie- und Wasserversorgern. In neun Sektoren, bei denen Personal in kritischer Infrastruktur durch Infektionen massiv ausfallen könnte, wolle man gut vorbereitet sein. Das betrifft Energieversorgung, Ernährung, Finanzwesen, Gesundheit, Telekommunikation, Medien/Kultur, Staat/Verwaltung, Verkehr und Wasserversorgung.

„Mit uns hat niemand gesprochen“

„Mit uns hat niemand gesprochen“, moniert Prauße. Die Stadtwerke Greifswald seien aber seit Beginn der Pandemie auf den etwaigen Ernstfall vorbereitet. Bereits zu Ostern hätten Mitarbeiter in Containern gewohnt. Es gebe klare Regelungen: Mitarbeiter starten den Tag von zu Hause aus, kümmern sich getrennt um Objekte, im Kraftwerk herrsche FFP2-Masken-Pflicht. Die Beschäftigten seien zu über 90 Prozent geimpft, drei von vieren sogar geboostert. Er wäre froh, wenn die Landesregierung möglichst bald erklären würde, was sie noch erwartet. Positiv sehe er zumindest, „dass Energieversorger mittlerweile auch als kritische Infrastruktur angesehen werden“, so Prauße.

Von Frank Pubantz