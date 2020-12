Schwerin

Nach dem starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen auch in MV hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Donnerstag zu einer Krisensitzung gerufen. Teilnehmer rechneten damit, dass sie wegen der hohen Infektionszahlen den totalen Lockdown plant. Am Mittwoch hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales 298 neue Corona-Fälle in MV gemeldet – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Etwa eine Stunde später als zunächst angekündigt, verkündete die Ministerpräsidentin die Ergebnisse der Zusammenkunft. „Die Krise ist so ernst, wie sie noch nie war“, sagte Schwesig. Auch wenn die November-Schutzmaßnahmen nicht umsonst gewesen wären, so würde nun doch auch die zweite Corona-Welle nach MV hineindrücken – entgegen der Vorhersagen der Wissenschaft. Deutschlandweit brauche es deshalb einen Shutdown, betonte Schwesig. „Jeder Tag zählt.“

Anzeige

Das waren die Kernpunkte ihres Statements:

Weihnachten sei der letztmögliche Zeitpunkt, um eine Entscheidung zum Shutdown zu treffen, damit Planungssicherheit besteht, sagte Schwesig . Spätestens sollen die härteren Maßnahmen ab dem 24. Dezember gelten – Schwesig plädiert aber schon für einen Start ab dem 4. Advent. Sie sollen dann bis zum 10. Januar andauern.

sei der letztmögliche Zeitpunkt, um eine Entscheidung zum Shutdown zu treffen, damit Planungssicherheit besteht, sagte . Spätestens sollen die härteren Maßnahmen ab dem 24. Dezember gelten – plädiert aber schon für einen Start ab dem 4. Advent. Sie sollen dann bis zum 10. Januar andauern. Geschlossen werden sollen dann der Einzelhandel – ausgenommen der Lebensmittelbereich – und die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern . Bis zu den Ferien sollen Schulen – insbesondere Grundschulen – aber offengehalten werden. Ab Montag soll in den Klassenstufen ab Klasse 7 hingegen nur noch Distanzunterricht stattfinden. Die Regelung gelte für die Landkreise und kreisfreien Städte, die eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner erreicht haben, sagte Schwesig . Hiervon nicht betroffen sind demnach aktuell die Hansestadt Rostock , der Kreis Vorpommern-Rügen und der Kreis Rostock .

. Bis zu den Ferien sollen Schulen – insbesondere Grundschulen – aber offengehalten werden. Ab Montag soll in den Klassenstufen ab Klasse 7 hingegen nur noch Distanzunterricht stattfinden. Die Regelung gelte für die Landkreise und kreisfreien Städte, die eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner erreicht haben, sagte . Hiervon nicht betroffen sind demnach aktuell die Hansestadt , der Kreis Vorpommern-Rügen und der Kreis . Kitas sollen aber weiter offengehalten werden, betonte die Ministerpräsidentin.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ab Montag sollen zudem das Pflegeheimpersonal und Altenheimbewohner regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Auch Besucher sollen nur noch mit Negativtest in die Einrichtungen dürfen. Dazu werde noch weiter beraten. Am Freitag soll dazu ein Beschluss kommen.

getestet werden. Auch Besucher sollen nur noch mit Negativtest in die Einrichtungen dürfen. Dazu werde noch weiter beraten. Am Freitag soll dazu ein Beschluss kommen. Schwesig betonte auch, dass es weitere Wirtschaftshilfen geben soll.

betonte auch, dass es weitere Wirtschaftshilfen geben soll. Die Kontaktbeschränkungen sollen nach Weihnachten „massiv verschärft“ werden. Eine genaue Zahl nannte die Ministerpräsidentin allerdings noch nicht.

Lesen Sie auch: Exklusiv: So schnell plant MV den kompletten Corona-Lockdown

Nach Aussagen von Schwesig soll es schnellstmöglich eine Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) geben, um in all diesen Punkten eine bundeseinheitliche Lösung zu finden. In der kommenden Woche ist dann auch ein weiterer Corona-Gipfel in Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Von Ann-Christin Schneider