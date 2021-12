Rostock

Leichter Rückgang der Zahlen, aber keine Entspannung: Für das Land Mecklenburg-Vorpommern gilt seit Freitagnachmittag nicht mehr die Corona-Warnstufe rot. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) sank der dafür entscheidende Wert, die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen, um 0,2 auf exakt 9,0. Er liegt damit genau beim Grenzwert von 9 Corona-Infizierten, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Da diese Zahl nicht überschritten ist, gilt nun Warnstufe orange.

Somit drohen auch in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie Schwerin vorerst keine strengeren Corona-Regeln aufgrund der hohen Landes-Zahlen. In den übrigen fünf Regionen gelten allerdings aufgrund der vor Ort höheren Corona-Zahlen bereits härtere Vorschriften, darauf hat die Hospitalisierungsrate von MV vorerst keinen Einfluss. In Regionen mit Rot plus bleiben Museen, Theater und Kinos geschlossen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 17.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 440,2

440,2 Hospitalisierungs-Inzidenz: 9,0

9,0 ITS-Auslastung: 94 %

94 % Inzidenz Geimpfte: (wird vorübergehend nicht mehr übermittelt)

(wird vorübergehend nicht mehr übermittelt) Inzidenz Ungeimpfte: (wird vorübergehend nicht mehr übermittelt)

(wird vorübergehend nicht mehr übermittelt) Vollständig geimpft: 68,4 %

68,4 % Einmal geimpft: 71,4 %

71,4 % Geboostert: 26,7 %

26,7 % Neue Fälle: 1358

1358 Derzeit infiziert: rund 14 564 (+76)

rund 14 564 (+76) Im Krankenhaus: 390 (-19)

390 (-19) Auf einer Intensivstation: 94 (+2)

94 (+2) An oder mit Corona verstorben: 1418 (+6)

Leichter Rückgang bei Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen

Dem Lagus sind am Freitag 1358 weitere Corona-Fälle bekannt geworden – acht mehr als am Donnerstag, allerdings weniger als am Freitag vor einer Woche. Da wurden 1396 Neuinfektionen gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich nun auf 440,2 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Der Wert ist um 6,9 gegenüber Donnerstag gefallen.

Die meisten neuen Fälle gab es mit 326 im Kreis Vorpommern Greifswald. In dieser Region gibt es mit dem Wert 656,6 auch die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (288, inklusive Nachmeldungen) sowie Mecklenburgische Seenplatte (220) gab es ebenfalls viele Neuinfektionen. Im Kreis Rostock waren es 126 neue Fälle. Die Stadt Rostock übermittelte 140 positive Tests an das Lagus, der Kreis Vorpommern-Rügen 144. 77 Fälle waren es im Kreis Nordwestmecklenburg, 37 in Schwerin.

Hinter Vorpommern-Greifswald haben auch der Kreis Rostock (487,9) und die Seenplatte (472,4) eine Inzidenz über dem Landesschnitt. Schwerin weist dagegen „nur“ einen Wert von 254,2 Neuinfektionen binnen sieben Tagen gerechnet auf 100 000 Einwohner aus – der landesweit beste Wert.

Sechs Menschen sterben im Zusammenhang mit Corona

Das Gesundheitsamt meldet sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Drei Tote werden dem Kreis Rostock zugeordnet, zwei Menschen starben in der Hansestadt Rostock, einer in Vorpommern-Greifswald. Die Gesamtzahl der Personen, die seit Beginn der Pandemie in MV an oder mit Corona gestorben sind, erhöht sich auf 1418.

Derzeit gelten im Land 14 564 Menschen als infiziert, das sind 76 mehr als am Donnerstag. Von ihnen müssen 390 in einer Klinik behandelt werden – dieser Wert ist um 19 gesunken. 94 der Patienten liegen mit Covid-9 auf der Intensivstation (plus 2).

Die Auslastung der für Covid-Patienten vorgehalten ITS-Betten wird landesweit mit 94 Prozent angegeben – eine Steigerung um zwei Prozent gegenüber dem Vortag. Während die Auslastung in Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg jeweils 34 Prozent beträgt, melden die Kliniken in den übrigen Regionen eine Überlastung. Hier sind zwischen 113 und 160 Prozent der Betten belegt. Das bedeutet, dass die Krankenhäuser bereits zusätzliche Kapazitäten für Covid-Patienten geschaffen haben – dies geht in der Regel zulasten anderer Krankenhausbereiche.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 17.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G

HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater: 2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen

2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen

2G plus; HRO: geschlossen Schwimmbäder: 2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen

2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/al