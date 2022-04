Corona-Lage am Dienstag in MV: Lagus meldet 15 Todesfälle

Rostock

15 Personen sind am Dienstag wegen oder mit einer Coronainfektion gestorben. Sie stammen aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (6), Rostock (3) und Ludwigslust-Parchim (2) sowie aus der Hansestadt Rostock (4). Damit steigt die Zahl der Menschen, die seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, auf 2044 an, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilt.

Die Situation auf den Intensivstationen des Landes ist hingegen unverändert. Wie am Vortag müssen 79 Personen aktuell intensivmedizinisch in einer Klinik im Nordosten betreut werden. Das entspricht einer Auslastung von 13,3 Prozent (-0,1). Generell müssen jedoch 642 Menschen im Krankenhaus wegen oder mit einer Coronainfektion behandelt werden – das sind fünf mehr als noch am Montag. Die Hospitalisierungsrate sinkt um 0,5 auf 8,4.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 04.04.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1730,8 (-75,9)

1730,8 (-75,9) Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,9 (+0,3)

8,9 (+0,3) ITS-Auslastung: 13,4 % (-0,9)

13,4 % (-0,9) Einmal geimpft: 74,4 % (Stand: 04.04.2022)

74,4 % (Stand: 04.04.2022) Vollständig geimpft: 74,4 % (Stand: 04.04.2022)

74,4 % (Stand: 04.04.2022) Geboostert: 56,9 % (Stand: 04.04.2022)

56,9 % (Stand: 04.04.2022) Neue Fälle: 2165

2165 Derzeit infiziert: rund 67 936 (+722)

rund 67 936 (+722) Im Krankenhaus: 637 (+1)

637 (+1) Auf einer Intensivstation: 79 (-4)

79 (-4) An oder mit Corona verstorben: 2029 (+11)

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV sinkt auch wieder deutlich. Sie liegt am Dienstag bei 1683,5 und damit 47 Punkte niedriger als noch am Vortag. Am höchsten ist der Wert aktuell in der Hansestadt Rostock (2260,1), am niedrigsten ist er in Vorpommern-Greifswald (1238,9).

In Ludwigslust-Parchim (1134) wurden die meisten Neuinfektionen gemeldet, dahinter folgen der Landkreis Rostock (954) und die Hansestadt Rostock (826). Insgesamt sind 6025 Neuerkrankungen binnen 24 Stunden in MV offiziell gezählt worden. Mit deutlichen Abstand hat Schwerin (392) die wenigsten neuen Covid-19-Fälle.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 04.04.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Clubs und Discos: 2G plus (ohne Maskenpflicht)

2G plus (ohne Maskenpflicht) Friseure: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Fitnessstudios: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Kinos/Theater/Museen: 3G+Maske/2G-Option*

3G+Maske/2G-Option* Bibliotheken: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Schwimmbäder: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Sporthallen : 3G + Maske/2G-Option*

: 3G + Maske/2G-Option* Großveranstaltungen/Konzerte: 3G + Maske/2G-Option* (auch außen)

3G + Maske/2G-Option* (auch außen) Bus und Bahn: nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: keine Beschränkungen * Veranstalter bzw. Einrichtungen können entscheiden, ob sie optional die 2G-Regel anwenden wollen. Tun sie das, kann entweder auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung verzichtet werden. WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Trotz der hohen Neuinfektionszahlen soll in einem ersten Bereich kurz vor Ostern gelockert werden: Ab Gründonnerstag, 14. April, soll das 3G-Modell für Innenräume von Gaststätten und Restaurants verschwinden, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Regierungskabinetts an. Für Gäste in Hotels bleibe aber ein Test vor der Anreise Pflicht. Am 12. April werde man auch darüber beraten, ob bei Großveranstaltungen wie Messen und in Diskotheken auch die 3G-Regel entfallen könnte. Dennoch bleibe die Hotspot-Regel in ganz MV bis Ende April erhalten, so Schwesig. Heißt: Maskenpflicht in den meisten Innenbereichen.

Als aktuell infiziert gelten rund 69 014 Personen, 1097 mehr als noch am Montag. Die Impfquote bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 74,4 Prozent, als geboostert gelten 56,9 Prozent der Bürger im Nordosten. Die zweite Auffrischungsimpfung haben bereits 1,8 Prozent der Bevölkerung erhalten.

Von OZ/acs