Corona-Lage am Dienstag in MV: Mehr Menschen im Krankenhaus – Land weiter rot

Rostock

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern verschärft sich weiter – auch wenn die Zahl der neu gemeldeten Fälle im Vergleich zur Vorwoche niedriger ausfällt. Die Hospitalisierungsrate steigt am Dienstag weiter: um 0,9 auf 10,7. Das geht aus dem neuesten Bericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor. Damit liegt der Wert den zweiten Tag in Folge über der kritischen Marke 9. MV bleibt wird weiterhin als rot eingestuft.

Die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg sowie die Landeshauptstadt Schwerin sind auf der risikogewichteten Karte weiter noch orange eingefärbt. Auch für sie drohen allerdings Verschärfungen der Corona-Maßnahmen, wenn das Land drei Tage in Folge auf der höchsten Warnstufe verharrt. In den übrigen fünf Regionen gelten aufgrund der vor Ort höheren Corona-Zahlen ohnehin bereits härtere Vorschriften.

Knapp 1500 neue Corona-Fälle in MV

Das Lagus hat am Dienstag 1457 neue Corona-Fälle gemeldet – 1085 mehr als am Montag, aber 456 weniger als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt somit weiter: um 29,8 auf 388,8. Die meisten neuen Infektionen sind aus dem Landkreis Rostock gemeldet worden: 265. Knapp dahinter liegen Vorpommern-Rügen (244) und die Mecklenburgische Seenplatte (239).

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 21.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 388,8

388,8 Hospitalisierungs-Inzidenz: 10,7

10,7 ITS-Auslastung: 98 %

98 % Vollständig geimpft: 68,7 %

68,7 % Einmal geimpft: 71,6 %

71,6 % Geboostert: 29,6 %

29,6 % Neue Fälle: 1457

1457 Derzeit infiziert: rund 13 589 (+355)

rund 13 589 (+355) Im Krankenhaus: 422 (+7)

422 (+7) Auf einer Intensivstation: 98 (-24)

98 (-24) An oder mit Corona verstorben: 1436 (+4)

193 neue Fälle meldet der Kreis Ludwigslust-Parchim, 168 die Hansestadt Rostock. 153 weitere Infektionen wurden in Vorpommern-Greifswald registriert. Der Kreis Nordwestmecklenburg meldet am Dienstag 127 neue Ansteckungen. Die Landeshauptstadt Schwerin meldet mit einem Wert von 68 die wenigsten neuen Fälle.

Neben der Mecklenburgischen Seenplatte (494,5) haben auch Vorpommern-Greifswald (483,5) und der Landkreis Rostock (429,4) eine Inzidenz über dem Landesschnitt. Schwerin weist dagegen „nur“ einen Wert von 247,9 auf – die landesweit niedrigste Inzidenz.

Vier weitere Corona-Todesfälle

Das Gesundheitsamt meldet vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Zwei dieser wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald registriert. Jeweils eine Person starb in der Hansestadt Rostock und in Nordwestmecklenburg. Die Gesamtzahl der Personen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, erhöht sich auf 1436.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 21.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G

HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater: 2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen

2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen

2G plus; HRO: geschlossen Schwimmbäder: 2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen

2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Derzeit gelten im Land 13 589 Menschen als infiziert, das sind 355 mehr als am Vortag. Von ihnen müssen 422 in einer Klinik behandelt werden, sieben Personen mehr als am Samstag. 98 (-2) von ihnen liegen auf einer Intensivstation.

ITS-Auslastung sinkt wieder leicht

Die Auslastung der für Covid-Patienten vorgehalten ITS-Betten wird landesweit nun mit 98 Prozent angegeben – am Montag lag der Wert noch bei 100 Prozent. Während die Auslastung in Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg jeweils nur 38 Prozent beträgt, melden die Kliniken in den übrigen Regionen eine Überlastung. Hier sind zwischen 113 und 170 Prozent (Mecklenburgische Seenplatte) der Betten belegt. Das bedeutet, dass die Krankenhäuser bereits zusätzliche Kapazitäten für Covid-Patienten geschaffen haben.

Die Impfquoten in MV liegen bei 71,6 Prozent (Erstimpfung) und 68,7 Prozent (Zweitimpfung). 28,6 Prozent der Menschen im Nordosten sind bereits geboostert.

Von OZ/pr