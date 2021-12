Rostock

Die Corona-Inzidenz bewegt sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter deutlich über der Marke von 400. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Dienstag bei 434,8. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vortag (441). Vor einer Woche lag der Wert bei 393,1. Damit hat MV die höchste Inzidenz von den norddeutschen Bundesländern und liegt auch über dem Bundesdurchschnitt. Die bundesweite Inzidenz beträgt 432,2.

Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter im Nordosten 1440 Neuinfektionen. Das sind weniger als vor einer Woche (1661). Die meisten Neuinfektionen wurden am Dienstag aus den Regionen Landkreis Rostock (358), Vorpommern-Rügen (230) und der Hansestadt Rostock (206) gemeldet. Besonders hoch ist die Inzidenz weiterhin im Landkreis Rostock (526,6) und im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 550,5.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 7.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 434,8

434,8 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,1

8,1 ITS-Auslastung: 15,0 %

15,0 % Inzidenz Geimpfte: 58,5

58,5 Inzidenz Ungeimpfte: 1181,2

1181,2 Vollständig geimpft: 67,4 %

67,4 % Einmal geimpft: 70,3 %

70,3 % Geboostert: 16,2 %

16,2 % Neue Fälle: 1440

1440 Derzeit infiziert: rund 13 654 (+636)

rund 13 654 (+636) Im Krankenhaus: 388 (+15)

388 (+15) Auf einer Intensivstation: 93 (+4)

93 (+4) An oder mit Corona verstorben: 1362 (+4)

Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie auf 1362. In den Krankenhäusern des Landes werden aktuell 388 Corona-Patienten behandelt, das sind 15 mehr als am Vortag, 93 davon liegen auf der Intensivstation, das sind 4 mehr als am Vortag.

Hospitalisierungsinzidenz steigt wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung – der Anzahl der Infizierten, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche im Krankenhaus behandelt werden muss – steigt um 0,3 auf 8,1. Damit liegt der Wert jedoch weiter unter der kritischen Marke von 9. Am höchsten ist dieser Wert aktuell in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (12,8) und Rostock (10,6). In beiden Regionen gelten seit Ende letzter Woche verschärfte Corona-Maßnahmen, so sind Kinos, Fitnessstudios und Theater geschlossen. Auch in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie in der Hansestadt Rostock steht die Corona-Warnampel auf rot.

In 142 Schulen des Landes gibt es aktuell 499 Corona-Fälle, 467 Schüler und 32 Lehrer wurden positiv auf das Virus getestet. Bei den Kindertagesstätten und Horten sind landesweit 84 Einrichtungen betroffen. 98 Kinder und 70 Erzieher haben sich infiziert. Zehn Alten- und Pflegeheime melden ebenfalls Corona-Fälle. 93 Bewohner und 23 Pflegekräfte wurden positiv getestet. 14 Erkrankte mussten stationär behandelt werden, vier verstarben an den Folgen einer Covid-Infektion.

Was gilt heute in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 7.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus (MSE, LRO geschlossen)

2G plus (MSE, LRO geschlossen) Weihnachtsmärkte: MSE, SN, LRO: geschlossen; HRO, VR, VG: 2G plus; NWM, LUP: 2G

MSE, SN, LRO: geschlossen; HRO, VR, VG: 2G plus; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater, Schwimmbäder, Bibliotheken: 2G plus (MSE, LRO geschlossen)

2G plus (MSE, LRO geschlossen) Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus

2G plus FC Hansa: max. 1000 Besucher 2G plus

max. 1000 Besucher 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G, außer NWM, SN und LUP nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G, außer NWM, SN und LUP nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Impfkampagne nimmt Fahrt auf

In Mecklenburg-Vorpommern wird inzwischen fast wieder so viel geimpft wie in den Hoch-Zeiten im Sommer. Wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin nach der von ihr geleiteten Kabinettssitzung sagte, gab es vergangene Woche im Nordosten 110 000 Corona-Schutzimpfungen, im Sommer seien es wöchentlich bis zu 120 000 gewesen. Die Mehrzahl seien nun zwar Auffrischungsimpfungen, aber: „Für uns ist es sehr erfreulich, dass wir jetzt auch täglich 3000 Erstimpfungen zu verzeichnen haben“, sagte Oldenburg, die laut Staatskanzlei die erkältete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vertrat.

Sorge bereite allerdings der unzureichende Impfstoffnachschub. Die jetzt zugesagte Zusatzlieferung von 28 000 Dosen des Präparats von Biontech reiche nicht aus, um den Bedarf im Land zu decken. „Hier muss vom Bund wesentlich mehr Verlässlichkeit her, damit wir besser, schneller impfen können“, betonte Oldenburg.

Nach Angaben des Lagus von Dienstag sind 67,4 Prozent der Menschen in MV vollständig geimpft, 70,3 Prozent mindestens einmal. 16,2 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen sind 86 Prozent zweimal, knapp 30 Prozent dreifach geimpft.

Von OZ