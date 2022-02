Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 4787 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – deutlich mehr als eine Woche zuvor. Allein in zwei Regionen sind fast 1000 neue Fälle gemeldet worden. Die Inzidenz im Land steigt deutlich. Neun weitere Menschen sind gestorben.