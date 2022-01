Corona-Lage am Donnerstag in MV: Land rutscht wieder in Warnstufe Rot

Rostock

1191 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – weniger Fälle als einen Tag zuvor. Dort hatte die Behörde 1481 Ansteckungen registriert. Die Inzidenz im Land steigt trotzdem: um 15,1 auf 367,3.

Die meisten neuen Fälle sind am Donnerstag an der Mecklenburgischen Seenplatte gemeldet worden. Hier wurden 266 Corona-Neuinfektionen registriert. Dahinter folgen die Hansestadt Rostock (199) und Vorpommern-Greifswald (187). Die wenigsten positiven Abstriche wurden wieder aus Schwerin (53) gemeldet.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 06.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 367,3

367,3 Hospitalisierungs-Inzidenz: 9,2

9,2 ITS-Auslastung: 91 %

91 % Vollständig geimpft: 70,1 %

70,1 % Einmal geimpft: 72,3 %

72,3 % Geboostert: 37,4 %

37,4 % Neue Fälle: 1191

1191 Derzeit infiziert: rund 10 530 (+389)

rund 10 530 (+389) Im Krankenhaus: 326 (-13)

326 (-13) Auf einer Intensivstation: 91 (+/- 0)

91 (+/- 0) An oder mit Corona verstorben: 1508 (+8)

Den Angaben zufolge befanden sich am Donnerstag 326 Corona-Infizierte in den Kliniken von MV – 13 weniger als einen Tag zuvor. 91 der Covid-Patienten müssen aktuell auf Intensivstation behandelt werden – genauso viele wie am Mittwoch. Die ITS-Auslastung bleibt dadurch bei 91 Prozent.

Die Hospitalisierungsrate steigt dennoch und beträgt nun 9,2. Da sie nun wieder über dem maßgeblich nächstem Schwellenwert von 9,0 liegt, steht die Corona-Warnampel für das gesamte Land wieder auf Rot. Bleibt das für mindestens drei Tage so, drohen verschärfte Maßnahmen im Land.

Da die Hansestadt Rostock, Vorpommern-Greifswald, die Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und der Landkreis Rostock jedoch bereits in Stufe Rot sind, würde sich dadurch nicht viel ändern. Jedoch kann es zu weiteren Beschränkungen in Ludwigslust-Parchim und Schwerin, die aktuell in Warnstufe Orange liegen, und in Nordwestmecklenburg mit der Corona-Warnstufe Gelb kommen.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 06.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus

geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen

2G plus; HRO: geschlossen Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); SN, NWM, LUP: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); SN, NWM, LUP: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus

geschlossen; SN, NWM, LUP: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: 3 Personen aus zwei Haushalten) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Am Donnerstag wurden zudem acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet. Sie stammen aus dem Landkreis Rostock (1), Vorpommern-Rügen (2), Nordwestmecklenburg (1), Vorpommern-Greifswald (3) und Ludwigslust-Parchim (1). Die Gesamtzahl in MV steigt somit auf 1508.

So viele Menschen in MV sind bereits geimpft

72,3 Prozent der Menschen im Nordosten sind nach Angaben des RKI mindestens einmal geimpft, 70,1 Prozent gelten als vollständig geimpft. 37,4 Prozent haben in MV demnach bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Von OZ/acs