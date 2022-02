Rostock

Die Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern bleiben hoch – am 11. Februar meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 3338 Neuinfektionen im Land. Derzeit sind etwa 43 663 Personen mit Corona infiziert – das sind 740 Fälle mehr als am Vortag. Die meisten Neuinfektionen wurden im Landkreis Rostock verzeichnet. Hier haben sich 848 Personen infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt bei 1391,8.

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen in MV liegt bei 8,9. Während in Nordwestmecklenburg mit 3,8 die Hospitalisierungsinzidenz am niedrigsten ist, erreicht sie mit 14,8 in Vorpommern-Greifswald den höchsten Stand im Land. Auch in Ludwigslust-Parchim liegt die Inzidenz mit 10,4 über dem kritischen Wert 9.

Die Auslastung der Intensivstation liegt durchschnittlich bei 12,5 Prozent. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind die Intensivstationen zu 19,4 Prozent ausgelastet und erreicht somit am 11. Februar den Höchststand im Land. In Vorpommern-Greifswald und in Vorpommern-Rügen liegt die ITS-Auslastung bei jeweils 12,9 Prozent. Im Krankenhaus befinden sich am 11. Februar 386 Corona-Patienten. Das sind sechs mehr als am Vortag.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 11.02.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1391,8

1391,8 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,9

8,9 ITS-Auslastung: 12,5 %

12,5 % Einmal geimpft: 73,9 %

73,9 % Vollständig geimpft: 73,1 %

73,1 % Geboostert: 53,3 %

53,3 % Neue Fälle: 3338

3338 Derzeit infiziert: rund 43 663 (+740)

rund 43 663 (+740) Im Krankenhaus: 386 (+6)

386 (+6) Auf einer Intensivstation: 75 (-3)

75 (-3) An oder mit Corona verstorben: 1689 (+3)

Darüber hinaus steht der Landkreis Vorpommer-Rügen den fünften Tag in Folge auf der Stufe Orange. Das bedeutet, dass ab Sonntag, 13. Februar, die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden können.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 11.02.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: 2G plus; SN, VG, VR, MSE: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; SN, VG, VR, MSE: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: 2G plus; SN, VG, VR, MSE: maximal 1500 im Innenbereich und maximal 10 000 im Außenbereich

2G plus; SN, VG, VR, MSE: maximal 1500 im Innenbereich und maximal 10 000 im Außenbereich Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal zehn Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Am 11. Februar wurden drei neue Todesfälle vermeldet. In Schwerin, Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim ist jeweils eine Person mit oder an Corona verstorben.

Von OZ