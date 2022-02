Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Freitag 3585 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – deutlich mehr Fälle als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land steigt weiter, fünf Menschen sterben im Zusammenhang mit der Pandemie. Welche Regionen aktuell am meisten betroffen sind.