Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Freitag 1053 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – etwas weniger als einen Tag zuvor. Sieben Personen sind aber an oder mit Covid-19 gestorben. Am Sonnabend entscheidet sich, ob es landesweit zu schärferen Corona-Maßnahmen kommt.