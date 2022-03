Corona-Lage am Mittwoch in MV: Inzidenz kratzt an 2000er-Marke

Rostock

Erneut meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock einen neuen Höchstwert bei den Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie. Binnen eines Tages wurden 8321 Neuansteckungen registriert. Besonders viele Fälle wurden aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet (2541). Allerdings hat der Landkreis am Vortag wegen technischer Probleme keine aktuellen Fallzahlen geliefert, so dass die registrierten Fälle von Dienstag im aktuellen Bericht mit einfließen.

Die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Menschen gibt das Lagus mit 60 958 an. Die landesweite Hospitalisierungsrate wird mit 11,1 angegeben und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert.. Die ITS-Auslastung dagegen ist leicht um 0,5 auf 13,8 Prozent gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen erreicht mit 1938,0 ebenfalls einen neuen Tageshöchstwert. MV ist derzeit im Bundesvergleich das Land mit der höchsten Inzidenz. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1626,4. Besonders hoch ist die Inzidenz in der Altersgruppe der 6- bis 11-Jährigen mit 4894.

In Vorpommern-Rügen (13,3) und Vorpommern-Greifswald (16,1) ist die Hospitalisierungsinzidenz im Landesvergleich besonders hoch. In der Hansestadt Rostock (6,1) und dem Landkreis Nordwestmecklenburg (6,3) ist dieser wichtige Wert dagegen vergleichsweise niedrig.

Zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

In den Krankenhäusern des Landes werden aktuell 604 Patienten mit Corona behandelt, das sind 32 weniger als am Vortag. 83 Patienten liegen auf der Intensivstation, vier weniger als am Vortag. Zwölf Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in MV seit Beginn der Pandemie auf 1836.

Bei den Impfungen gegen das Corona-Virus gibt es trotz der Bereitstellung von Novavax keinen nennenswerten Fortschritt. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Viertel der Bevölkerung nicht gegen das Corona-Virus geimpft. Mit einer Quote von 74,2 Prozent bei Erstimpfungen liegt der Nordosten unter dem Bundesdurchschnitt.

Von OZ