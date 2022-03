Kostenlos bis 18:49 Uhr Corona-Lage am Mittwoch in MV: Wieder mehr als 8000 Neuinfektionen an einem Tag

Die Zahl der Corona-Neuansteckungen steigt weiter. Das Landesgesundheitsamt meldete für Mittwoch erneut neue Rekordwerte. Besonders unter Kindern und Jugendlichen grassiert das Virus derzeit.