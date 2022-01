Rostock

Die aktuelle Welle an Corona-Infektionen bricht in Mecklenburg-Vorpommern weitere traurige Rekorde: Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 1825 Neuansteckungen. Das sind wieder deutlich mehr als vor einer Woche, als die Behörde noch 1196 Fälle registrierte.

Vier Regionen haben Inzidenz-Werte deutlich über 1000

Damit haben sich in den vergangenen sieben Tagen statistisch gesehen 1119,7 von 100 000 Einwohnern angesteckt, der Inzidenzwert stieg um 41,2 gegenüber dem Vortag und erreicht damit den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie.

In Schwerin (1633,7) und dem Kreis Nordwestmecklenburg (1577,5) liegen die Werte am höchsten. Dahinter folgen Ludwigslust-Parchim (1294,8) und der Landkreis Rostock (1199,1). In den übrigen Regionen verbreitete sich das Virus zuletzt etwas langsamer. Die landesweit niedrigste Inzidenz hat momentan die Mecklenburgische Seenplatte mit einem Wert von 856,8.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 31.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1119,7

1119,7 Hospitalisierungs-Inzidenz: 6,4

6,4 ITS-Auslastung: 11,7 %

11,7 % Einmal geimpft: 73,6 %

73,6 % Vollständig geimpft: 72,5 %

72,5 % Geboostert: 50,7 %

50,7 % Neue Fälle: 1825

1825 Derzeit infiziert: rund 30 138 (+710)

rund 30 138 (+710) Im Krankenhaus: 280 (+10)

280 (+10) Auf einer Intensivstation: 71 (+1)

71 (+1) An oder mit Corona verstorben: 1643 (+11)

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt: Die meisten Fälle hatte der Kreis Mecklenburgische Seenplatte (355) gefolgt von Vorpommern-Greifswald (320) und Ludwigslust-Parchim (256). Ebenfalls hohe Zahlen meldeten am Montag die Hansestadt Rostock (212), Vorpommern-Rügen (223), Nordwestmecklenburg (181), und Schwerin (155). Die wenigsten Ansteckungen übermittelte der Landkreis Rostock (123) an das Lagus: Hier waren es 123 Infektionen.

Meiste Todesfälle in Vorpommern

Zudem wurden elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bestätigt. Vier davon waren in Vorpommern-Rügen zu beklagen, drei im Landkreis Rostock. Zwei Todesfälle wurden aus Ludwigslust-Parchim gemeldet, je einer in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Mecklenburgische Seenplatte. Damit sind seit Pandemiebeginn im März 2020 bislang 1643 Menschen gestorben – die meisten im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 392, die wenigsten in Nordwestmecklenburg (100).

Mehr Patienten mit Covid-19 in den Kliniken von MV

Die geschätzte Zahl der aktuell Infizierten ist gegenüber dem Vortag um 724 gestiegen auf jetzt 30 138. Noch nie galten gleichzeitig so viele Menschen in MV als corona-infiziert. Von den Betroffenen müssen am Montag 280 im Krankenhaus behandelt werden – das sind weniger als ein Prozent der Infizierten, aber gleichzeitig zehn Personen mehr als am Sonntag. Auch die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen steigt leicht – auf 71 (+1). Die ITS-Auslastung durch die Corona-Pandemie bleibt bei 11,7 Prozent.

Der derzeit wichtigste Wert für die Einschätzung der Pandemie – die Hospitalisierungsrate – ist am Montag leicht gestiegen. Dem Lagus zufolge betrug die Quote derer, die infiziert sind und neu ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten, in den vergangenen sieben Tagen 6,4 je 100 000 Einwohner. Am Sonntag war ein Wert von 6,1 gemeldet worden. Das Land befindet sind damit im Warnstufen-System weiter in der Stufe Orange. In dieser Kategorie werden die drei Kriterien Hospitalisierungsrate, Ansteckungen und ITS-Auslastung gewichtet.

Laut Robert Koch-Institut haben 73,6 Prozent der Menschen im Nordosten mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten 72,5 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben demnach 50,7 Prozent bekommen.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 31.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG, MSE, VR: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG, MSE, VR: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG, MSE, VR: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG, MSE, VR: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/al