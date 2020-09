Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Freitagnachmittag 17 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Montag bekannt.

Sechs Fälle werden dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zugeordnet, vier Nordwestmecklenburg, je zwei Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und der Hansestadt Rostock. Ein Fall wurde im Landkreis Rostock gezählt.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg sind in den vergangenen sieben Tagen 16 neue Corona-Fälle registriert worden. Damit liegt die sogenannte 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner in einer Woche) bei 10,2. Die Corona-Ampel in dem Landkreis, die zur Veranschaulichung eingeführt wurde, zeigt jetzt nicht mehr grün, sondern gelb an. Eine Inzidenz von 50 wurde als kritischer Wert definiert, wonach ein Gebiet als Risikogebiet gilt.

Die Gesamtzahl der Fälle in MV steigt damit auf 1169. 1053 Menschen gelten Schätzungen zufolge als genesen, zwei mehr als am Freitag. Bei der Anzahl der im Krankenhaus behandelten Personen (144, davon 23 auf einer Intensivstation) und der Zahl der Verstorbenen (20) gibt es keine Veränderungen.

