Corona-Lage am Samstag: MV wird Orange – aber nicht in allen Landkreisen

Rostock

Die für die Corona-Maßnahmen Ausschlag gebende Hospitalisierungsrate sinkt in MV weiter auf 8,4 und damit den fünften Tag in Folge unter oder auf neun. Damit rutscht Mecklenburg-Vorpommern wieder zurück auf Stufe 3 der Risikokarte und einige verschärfte Maßnahmen, die seit dem 1. Dezember gelten, können zurückgenommen werden – soweit die einzelnen Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte nicht selbst Stufe 4 (Rot) erreicht haben. Das geht aus dem Bericht der Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor. Rot bleiben demnach die Mecklenburgische Seenplatte, der Landkreis Rostock, Stadt Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald.

Unterschiede der Corona-Maßnahmen, wenn MV von Rot zurück auf Orange fällt

Die Kontaktbeschränkungen werden aufgehoben, es dürfen sich innen wieder mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Unter freiem Himmel gilt dies für mehr als zehn Personen (unabhängig von der Anzahl der Haushalte).

Außerdem gilt die 2G-Regel nicht mehr für den kompletten Einzelhandel. 2G gilt bei Orange allerdings noch auf Weihnachtsmärkten, im Innenbereich von Fahr-, Reit- und Angelschulen, bei Musikschulen (hier gilt 2G plus für Personen über 18 Jahren), auf Versammlungen von Vereinen (bei Sportvereinen gilt 2G plus) oder Ausbildungsstätten.

2G plus gilt weiter in der Gastronomie und in Theatern, auf Konzerten und in Museen sowie in Fitnessstudios. Clubs und Diskotheken müssen weiterhin geschlossen bleiben, zudem darf in Innenräumen nicht getanzt werden.

Was gilt heute in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 4.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus (MSE, LRO geschlossen)

2G plus (MSE, LRO geschlossen) Weihnachtsmärkte: MSE, SN: geschlossen; HRO, LRO, VR, VG: 2G plus; NWM, LUP: 2G

MSE, SN: geschlossen; HRO, LRO, VR, VG: 2G plus; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater, Schwimmbäder, Bibliotheken: 2G plus (MSE, LRO geschlossen), außer NWM, SN und LUP

2G plus (MSE, LRO geschlossen), außer NWM, SN und LUP Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus

2G plus FC Hansa: max. 1000 Besucher 2G plus

max. 1000 Besucher 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G, außer NWM, SN und LUP

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G, außer NWM, SN und LUP Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Kluft zwischen Inzidenz der Geimpften und der Ungeimpften

Auffallend ist nach wie vor der Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften, was die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus angeht. Die Inzidenz der Geimpften liegt aktuell bei 60,9 (- 3,9 zum Vortag), bei den Ungeimpften bei 1179,5 (+ 31,5).

Die Corona-Zahlen am Samstag in MV

So sehen die Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 4. Dezember im Detail aus: Das Lagus meldet 855 Neuinfektionen, wobei diese noch Nachmeldungen aus Ludwigslust-Parchim enthalten können, wo es nach einem Cyberangriff zu Übermittlungsproblemen kam. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen liegt bei 437,6. Vor einer Woche, am 27. November, lag sie bei 389,3. Allerdings fehlen im Lagus-Bericht die Corona-Fälle aus Schwerin. Auf der Website der Landeshauptstadt ist von 17 neuen Fällen die Rede, dementsprechend gibt es MV-weit 872 neue Fälle. Die Angabe der für die Maßnahmen wichtigen Hospitalisierungs-Inzidenz wird sowohl vom Lagus als auch aus Schwerin mit 7,3 angegeben.

Aktuell sind die Intensivstationen in MV zu 14,9 Prozent ausgelastet (Vorwoche 13 Prozent, gestern 15,4). Hier gibt es enorme Schwankungen in den einzelnen Landkreisen. In der Mecklenburgischen Seenplatte liegt sie bei 25,4, in Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg bei 9,2.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 4.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 437,6

437,6 Hospitalisierungs-Inzidenz: 8,4

8,4 ITS-Auslastung: 14,9 %

14,9 % Inzidenz Geimpfte: 60,9

60,9 Inzidenz Ungeimpfte: 1179,5

1179,5 Vollständig geimpft: 67,2 %

67,2 % Einmal geimpft: 69,9 %

69,9 % Geboostert: 13,7 %

13,7 % Neue Fälle: 872

872 Derzeit infiziert: rund 13 513 (+92)

rund 13 513 (+92) Im Krankenhaus: 375 (+/-0)

375 (+/-0) Auf einer Intensivstation: 90 (-3)

90 (-3) An oder mit Corona verstorben: 1349 (+2)

Auch die Hospitalisierungsrate unterscheidet sich in den einzelnen Teilen MVs beträchtlich: In der Mecklenburgischen Seenplatte liegt sie 14,7 (gleichbleibend zum Vortag), in Nordwestmecklenburg bei 3,2.

Die Intensivstationen waren zu 13 Prozent ausgelastet, die Hospitalisierungsrate betrug 9,8.

Aktuell liegen 375 Menschen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, ebenso viele wie am Freitag. Von ihnen müssen 90 intensiv medizinisch behandelt werden, das sind drei weniger als am Freitag. Es gibt zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona, einer wird aus dem Kreis Vorpommern-Rügen gemeldet, ein weiterer aus Vorpommern-Greifswald.

Von OZ