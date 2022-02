Rostock/Schwerin

Ein Ende der Omikron-Welle ist nicht in Sicht: Am Samstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 2904 Neuinfektionen mit Sars-Cov-2. Das ist ein Rückgang gegenüber Freitag, als mehr als 3500 Ansteckungsfälle registriert wurden. Vor einer Woche hatte die Zahl bei 2117 Fällen gelegen. Allerdings wird an Wochenenden weniger getestet.

Besonders viele Infektionen gab es im Kreis Mecklenburgische Seenplatte (502), aber auch in Vorpommern-Rügen (475), dem Kreis Rostock (468) und Ludwigslust-Parchim (459). Die weiteren Fälle verteilen sich auf Vorpommern-Greifswald (337), Nordwestmecklenburg (257) Schwerin (212) und die Stadt Rostock (194).

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 05.02.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1287,5

1287,5 Hospitalisierungs-Inzidenz: 7,5

7,5 ITS-Auslastung: 11,8 %

11,8 % Einmal geimpft: 73,7 % (Stand: 04.02.2022)

73,7 % (Stand: 04.02.2022) Vollständig geimpft: 72,8 % (Stand: 04.02.2022)

72,8 % (Stand: 04.02.2022) Geboostert: 52,1 % (Stand: 04.02.2022)

52,1 % (Stand: 04.02.2022) Neue Fälle: 2904

2904 Derzeit infiziert: rund 38 508 (+762)

rund 38 508 (+762) Im Krankenhaus: 287 (-10)

287 (-10) Auf einer Intensivstation: 72 (+4)

72 (+4) An oder mit Corona verstorben: 1657 (+0)

Keine Todesfälle – Auslastung der Kliniken stabil

Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Die Zahl der in Krankenhäusern insgesamt wegen oder mit Corona behandelten Patienten sank um zehn auf 287; auf den Intensivstationen wurden 72 Fälle (+4) registriert. Der Wert der ITS-Auslastung wuchs von 11,1 auf 11,8; die Kennziffer der Hospitalisierung sank von 7,9 auf 7,5.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Ansteckungen stieg auf 1287,5 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Damit liegt der Nordosten weiter unter dem bundesweiten Wert, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mit 1388,0 angab.

Den höchsten Wert meldete der Landkreis Nordwestmecklenburg (1554), gefolgt von der Landeshauptstadt Schwerin mit 1548 und den Kreisen Ludwigslust-Parchim (1378,4), Vorpommern-Rügen (1347), Vorpommern-Greifswald (1174,4) und der Stadt Rostock (1075,8). Einzig der Kreis Mecklenburgische Seenplatte liegt mit einem Inzidenzwert von 953,7 noch unter der Grenze von 1000.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 05.02.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: 2G plus; VG, VR: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; VG, VR: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus; VG, VR: geschlossen

2G plus; VG, VR: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Drei Kreise auf Warnstufe rot

Auf der risikogewichteten Stufenkarte befinden sich die Kreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte in der Warnstufe Rot. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte stehen auf Orange. Das gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern insgesamt.

Während in Vorpommern wegen der verschärften Lage erneut Einschränkungen in Kraft getreten sind, gelten für Rostock und den umliegenden Landkreis ab Sonntag verschiedene Lockerungen.

Von OZ