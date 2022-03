Corona-Lage am Samstag in MV: Inzidenz auf neuem Rekord-Hoch

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es erneut traurige Rekorde bei den Corona-Zahlen. Am Samstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 4274 Neuinfektionen. Das sind 362 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt um 16,0 auf 2490,0 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Höchste Zahlen in Ludwigslust-Parchim

Die meisten Neuinfektionen wurden am Samstag aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (935), Rostock (832) und Vorpommern-Rügen (652) gemeldet. Die wenigsten waren es in Nordwestmecklenburg (274) und der Hansestadt Rostock (301). Die landesweit höchste Inzidenz wurde im Landkreis Rostock gemessen (3627,4), die niedrigste an der Mecklenburgischen Seenplatte (1289,6).

Ein Mensch starb in MV im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (der Fall wurde aus Rostock gemeldet). Am Freitag hatte das Lagus zwölf Todesfälle bekannt geben müssen. Seit Beginn der Pandemie sind damit bereits 1901 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 19.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 2490,0 (+16,0)

2490,0 (+16,0) Hospitalisierungs-Inzidenz: 11,9 (-0,4)

11,9 (-0,4) ITS-Auslastung: 17,2 % (-1,5)

17,2 % (-1,5) Einmal geimpft: 74,3 % (Stand: 18.03.2022)

74,3 % (Stand: 18.03.2022) Vollständig geimpft: 74,2 % (Stand: 18.03.2022)

74,2 % (Stand: 18.03.2022) Geboostert: 56,2 % (Stand: 18.03.2022)

56,2 % (Stand: 18.03.2022) Neue Fälle: 4274

4274 Derzeit infiziert: rund 77 113 (-233)

rund 77 113 (-233) Im Krankenhaus: 749 (-15)

749 (-15) Auf einer Intensivstation: 97 (-10)

97 (-10) An oder mit Corona verstorben: 1901 (+1)

Wieder weniger als 100 Menschen auf der Intensivstation

Omikron, die inzwischen auch in MV vorherrschende Virus-Variante, ist zwar extrem ansteckend, sorgt aber nach Ansicht der meisten Experten seltener für schwere Covid-Verläufe als die vorher dominante Delta-Variante. Wie also entwickelt sich die Hospitalisierungsrate in MV?

Am Samstag meldete das Lagus 11,9 Krankenhaus-Einweisungen von Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Der Wert ist zum Vortag leicht gesunken (-0,4), liegt aber weiter klar über dem kritischen Grenzwert von 9. Besonders hoch ist die Hospitalisierungsinzidenz in Vorpommern-Greifswald (17,4) und Vorpommern-Rügen (16,4).

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 20.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Clubs und Discos: 2G plus (ohne Maskenpflicht)

2G plus (ohne Maskenpflicht) Friseure: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Fitnessstudios: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Kinos/Theater/Museen: 3G+Maske/2G-Option*

3G+Maske/2G-Option* Bibliotheken: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Schwimmbäder: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Sporthallen : 3G + Maske/2G-Option*

: 3G + Maske/2G-Option* Großveranstaltungen/Konzerte: 3G + Maske/2G-Option* (auch außen)

3G + Maske/2G-Option* (auch außen) Bus und Bahn: nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: keine Beschränkungen * Veranstalter bzw. Einrichtungen können entscheiden, ob sie optional die 2G-Regel anwenden wollen. Tun sie das, kann entweder auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung verzichtet werden. WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Aktuell werden 749 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, 15 weniger als am Vortag. Auch auf den Intensivstationen des Landes gibt es leichte Entspannung: 97 Patienten liegen dort, 10 weniger als am Vortag.

Aktuell gelten 77 113 Menschen in MV als corona-infiziert – 233 weniger als am Freitag.

Von OZ