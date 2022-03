Corona-Lage am Samstag in MV: Neues Allzeithoch

Rostock

Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Samstag 3937 neue Ansteckungen, das waren 110 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche (3827)

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stieg auf einen neuen Höchststand in der Pandemie: Das Landesgesundheitsamt errechnete für die zurückliegenden sieben Tage 2150,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Damit weist Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich die höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Bundesweit lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1496. Am höchsten ist die Inzidenz in Vorpommern-Rügen (2570,7) und Nordwestmecklenburg (2566,9), am niedrigsten sie die Inzidenz mit Abstand im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (1180,4).

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 12.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G

3G Clubs und Discos: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 3G

3G Kinos/Theater/Museen: 3G und FFP2-Maskenpflicht

3G und FFP2-Maskenpflicht Bibliotheken: 3G

3G Schwimmbäder: 2G plus

2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: im Freien 2G, innen 2G plus

im Freien 2G, innen 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: Bei Ungeimpften nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

In den Krankenhäusern des Landes wurden am Samstag 628 Patienten mit Corona behandelt, 18 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 86 Patienten und damit sechs weniger als am Tag zuvor. Zwei weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, so dass die Gesamtzahl der Toten im Nordosten auf 1856 anstieg. Die ITS-Auslastung liegt aktuell bei 14,4 und ist im Vergleich zum Vortag um 0,9 gesunken.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - wurde mit 10,1 angegeben und ist damit im Vergleich zum Vortag um 0,6 gesunken. Die Hospitalisierungsinzidenz ist regional allerdings sehr unterschiedlich. Den Berechnungen des Lagus zufolge reicht die Spanne von 4,4 in Nordwestmecklenburg bis 14,4 in Vorpommern-Greifswald. Die Corona-Warnampel steht weiter auf Stufe rot.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 12.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 2150,5 (+55)

2150,5 (+55) Hospitalisierungs-Inzidenz: 10,1 (-0,6)

10,1 (-0,6) ITS-Auslastung: 14,4 % (-0,9)

14,4 % (-0,9) Einmal geimpft: 74,2 %

74,2 % Vollständig geimpft: 74,1 %

74,1 % Geboostert: 55,8 %

55,8 % Neue Fälle: 3937

3937 Derzeit infiziert: rund 65 102 (+298)

rund 65 102 (+298) Im Krankenhaus: 628 (-18)

628 (-18) Auf einer Intensivstation: 86 (-6)

86 (-6) An oder mit Corona verstorben: 1856 (+2)

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern stagniert nahezu. Die Quote der mindestens einmal Geimpften lag am Freitag nach Angaben des RKI bei 74,2 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten mit 74,1 Prozent fast eben so viele Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 55,8 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Drese: Müssen Sprung in die digitale Zukunft schaffen

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) technische und organisatorische Defizite im Gesundheitswesen offengelegt. Es bestehe großer Investitions- und Innovationsbedarf. „Die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens ist durch Corona in den Fokus gerückt. Wir müssen dort flächendeckend endlich den Sprung vom Fax-Zeitalter in die digitale Zukunft schaffen“, erklärte Drese am Samstag auf der Jahresversammlung der Landesärztekammer in Rostock.

Mängel bei der Erhebung, Übermittlung und Auswertung wichtiger Gesundheitsdaten in der Corona-Pandemie hatten für heftige Kritik gesorgt. So wurden Infektionszahlen und die Bettenbelegung mit Corona-Patienten vielfach mit großer Verzögerung gemeldet. Mit Hilfe einer Software der Universität Greifswald verfügt Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Landesgesundheitsamtes allerdings über stets aktuelle Daten zur Situation in den Kliniken.

Drese verwies auf das 2020 beschlossene Krankenhauszukunftsgesetz, mit dem sich der Bund zur Bereitstellung von drei Milliarden Euro verpflichtet hatte. Die Länder steuern weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro bei. Laut Drese können für die 37 Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 86 Millionen Euro abgerufen werden, um die Digitalisierung voranzutreiben und damit auch die Bedingungen für die Telemedizin zu verbessern.

Der Patientenbetreuung und dem fachlichen Austausch via Internet messen Fachleute vor allem für dünn besiedelten Regionen eine deutlich wachsende Bedeutung bei. Gefördert werden könnten aber auch Investitionen in moderne Notfallkapazitäten sowie den Aufbau elektronischer Dokumentationssysteme für Pflege- und Behandlungsleistungen oder ärztlicher Netzwerke.

Drese nahm die Tagung zum Anlass, sich bei den Ärztinnen und Ärzten im Land für ihren Einsatz bei der medizinischen Versorgung unter Pandemiebedingungen zu bedanken. „Sie haben in den vergangenen zwei Jahren Herausragendes bei der Corona-Bekämpfung geleistet. Auf Ihre fachliche Expertise und Ihr hohes Engagement war immer Verlass“, sagte sie.

Von OZ