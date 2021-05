Rostock

Die Ausbreitung des Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern scheint fast zwei Wochen nach Beginn des Lockdowns weiter an Fahrt zu verlieren. Am Sonnabend meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 230 neue Infektionen – das sind 42 weniger als am vorherigen Samstag.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche, sinkt leicht um 0,2 auf 120,2. Bundesweit lag der Wert nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitag bei 148,6. MV hat den fünftbesten Wert im Ländervergleich. Spitzenreiter ist Nachbarland Schleswig-Holstein mit 61,5, am heftigsten wütet das Virus derzeit in Thüringen (Inzidenz von 220,9).

Drei Regionen mit Inzidenz unter 100

In drei Regionen im Land liegt der Inzidenzwert aktuell unter 100: in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in der Hansestadt Rostock. Mit Ludwigslust-Parchim hat der letzte Kreis am Samstag den Wert von 200 unterschritten. Die Region bleibt jedoch die mit den meisten Infektionen je Einwohner in den vergangenen Tagen.

Die Neuinfektionen verteilen sich vor allem auf Vorpommern-Greifswald (54), Ludwigslust-Parchim (48), Mecklenburgische Seenplatte (32) und Vorpommern-Rügen (28). Weniger Fälle gab es in Schwerin (22), Rostock (18), Nordwestmecklenburg und dem Landkreis Rostock (je 14).

Jetzt fast 1000 Corona-Tote in MV

Im Landkreis Rostock ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Toten im Land auf 999 – bei 40 515 bestätigten Infektionen seit März 2020.

Derzeit gelten 4328 Personen in Mecklenburg-Vorpommern als infiziert. Dieser Wert beruht auf Schätzungen zur Zahl der Genesenen durch das RKI. Am Freitag waren es noch 125 Infizierte mehr. 306 Personen (-5) müssen derzeit in einer Klinik behandelt werden, 85 von ihnen (-4) auf einer Intensivstation.

Von OZ/rb