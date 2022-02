Corona-Lage am Sonnabend in MV: Lagus meldet 2517 Neuinfektionen

Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Sonnabend 2517 neue Fälle, das sind 133 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag allerdings weiter gestiegen – und zwar um 3,9 auf 1450,7 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche.

Die für die Corona-Beschränkungen entscheidende Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der wegen Covid-19 in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – liegt mit 11,2 weiter deutlich über dem Schwellenwert von 9. Damit ist das ganze Land weiter in der höchsten Corona-Warnstufe Rot. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Wert jedoch nicht geändert.

Nach den vielen Neueinweisungen in die Krankenhäuser des Landes ist nun eine kleine Trendwende erkennbar – es müssen wieder weniger Menschen wegen einer Corona-Erkrankung in den Kliniken behandelt werden. Für Sonnabend wurden 485 Patienten gemeldet, vier weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen liegen 64 Patienten – sechs weniger als am Vortag. Eine weitere Person starb an oder mit dem Virus, so dass die Gesamtzahl der Toten auf 1757 anstieg. Der Todesfall wurde im Landkreis Rostock registriert.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 26.02.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: 2G plus

2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: Bei Ungeimpften nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Vorpommern-Rügen hat die landesweit höchste Inzidenz

Die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit 1742,8 gemeldet. Dort wurden auch die meistern Neuinfektionen (621) gemeldet. Ebenfalls über dem Landesschnitt liegen derzeit die Hansestadt Rostock (1742,6), der Landkreis Rostock (1646,9) und Schwerin (1460,1).

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 26.02.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1450,7 (+3,9)

1450,7 (+3,9) Hospitalisierungs-Inzidenz: 11,2 (+/-0)

11,2 (+/-0) ITS-Auslastung: 10,7 % (-0,9)

10,7 % (-0,9) Einmal geimpft: 74,1 % (Stand: 25.02.2022)

74,1 % (Stand: 25.02.2022) Vollständig geimpft: 73,7 % (Stand: 25.02.2022)

73,7 % (Stand: 25.02.2022) Geboostert: 54,8 % (Stand: 25.02.2022)

54,8 % (Stand: 25.02.2022) Neue Fälle: 2517

2517 Derzeit infiziert: rund 47 769 (-434)

rund 47 769 (-434) Im Krankenhaus: 485 (-4)

485 (-4) Auf einer Intensivstation: 64 (-6)

64 (-6) An oder mit Corona verstorben: 1757 (+1)

Die Quote der mindestens einmal Geimpften lag am Sonnabend nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 74,1 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten demnach 73,7 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 54,8 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Von OZ/acs