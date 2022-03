Rostock

Erneut etwas Hoffnung nach den vielen Corona-Rekordzahlen der vergangenen Tage in Mecklenburg-Vorpommern: Sowohl die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche als auch die 7-Tage-Inzidenz im Nordosten haben den zweiten Tag in Folge abgenommen. Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 3972 neue Fälle. Das sind 264 weniger als noch am Montag vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt dementsprechend um 2,4 auf 2462,8 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Was allerdings noch gegen eine echte Trendwende spricht: Die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus gegen Covid-19 behandelt werden müssen, stieg am Montag wieder deutlich auf 801 (+41). Zudem gab es nach einem Sonntag ohne Opfer nun zehn Corona-Tote zu beklagen – fünf in Vorpommern-Greifswald, drei im Landkreis Rostock und zwei Menschen in Nordwestmecklenburg. Seit Beginn der Pandemie sind damit bereits 1911 Personen an oder mit Covid-19 verstorben.

Höchste Zahlen in der Hansestadt Rostock

Die meisten Neuinfektionen wurden am Montag in der Hansestadt Rostock (952) gemeldet. Es folgen die Landkreise Vorpommern-Greifswald (827) und Rostock (651). Die wenigsten Fälle wurden in Ludwigslust-Parchim (210) und Vorpommern-Rügen (254) registriert. Die landesweit höchste Inzidenz wurde erneut im Landkreis Rostock gemessen (3473,0), die niedrigste an der Mecklenburgischen Seenplatte (1274,9).

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 21.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 2459,6 (-2,4)

2459,6 (-2,4) Hospitalisierungs-Inzidenz: 11,7 (+0,9)

11,7 (+0,9) ITS-Auslastung: 17,6 % (-0,5)

17,6 % (-0,5) Einmal geimpft: 74,3 % (Stand: 21.03.2022)

74,3 % (Stand: 21.03.2022) Vollständig geimpft: 74,2 % (Stand: 21.03.2022)

74,2 % (Stand: 21.03.2022) Geboostert: 56,3 % (Stand: 21.03.2022)

56,3 % (Stand: 21.03.2022) Neue Fälle: 3972

3972 Derzeit infiziert: rund 77 458 (-2057)

rund 77 458 (-2057) Im Krankenhaus: 801 (+41)

801 (+41) Auf einer Intensivstation: 99 (-2)

99 (-2) An oder mit Corona verstorben: 1911 (+10)

Trotz der leichten Entspannung, MV hat immer noch bundesweit die höchsten Fallzahlen. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Landesregierung sich dazu entschlossen, eine Übergangsfrist bis zum Auslaufen der Corona-Regeln am 2. April wahrzunehmen. Laut dem neu beschlossenen Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung wären nämlich alle Schutzmaßnahmen gefallen. In MV können aber vorerst Restaurants, Tourismusbetriebe, Theater, Clubs und Fitnessstudios zwischen 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2G (geimpft oder genesen) wählen, bei Letzterem entfällt die Maskenpflicht.

Anschließend sollen sie durch eine sogenannte Hotspot-Regelung ersetzt werden, die kommenden Donnerstag vom Landtag verabschiedet werden soll. Dieser Status könne jederzeit beendet werden. Geschieht dies nicht, läuft er nach drei Monaten automatisch aus. Ziel der Landesregierung ist es, die Maskenpflicht angesichts hoher Corona-Zahlen in MV beizubehalten.

Weniger Menschen auf der Intensivstation

Omikron, die inzwischen auch in MV vorherrschende Virus-Variante, ist zwar extrem ansteckend, sorgt aber nach Ansicht der meisten Experten seltener für schwere Covid-Verläufe als die vorher dominante Delta-Variante. Wie also entwickelt sich die Hospitalisierungsrate in MV?

Am Montag meldete das Lagus 11,7 Krankenhaus-Einweisungen von Corona-Infizierten je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Der Wert ist zum Vortag um 0,9 gestiegen und liegt damit wieder klar über dem kritischen Grenzwert von 9. Besonders hoch ist die Hospitalisierungsinzidenz in Vorpommern-Greifswald (23,2) und Vorpommern-Rügen (23,2).

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 21.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Clubs und Discos: 2G plus (ohne Maskenpflicht)

2G plus (ohne Maskenpflicht) Friseure: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Fitnessstudios: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Kinos/Theater/Museen: 3G+Maske/2G-Option*

3G+Maske/2G-Option* Bibliotheken: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Schwimmbäder: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Sporthallen : 3G + Maske/2G-Option*

: 3G + Maske/2G-Option* Großveranstaltungen/Konzerte: 3G + Maske/2G-Option* (auch außen)

3G + Maske/2G-Option* (auch außen) Bus und Bahn: nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: keine Beschränkungen * Veranstalter bzw. Einrichtungen können entscheiden, ob sie optional die 2G-Regel anwenden wollen. Tun sie das, kann entweder auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung verzichtet werden. WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Auf den Intensivstationen des Landes gibt es leichte Entspannung: 99 Patienten liegen dort, 2 weniger als am Vortag.

Aktuell gelten rund 77 458 Menschen in MV als corona-infiziert – das sind wiederum 2081 mehr als am Sonntag.

Von OZ/al