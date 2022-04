Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in die Höhe schoss, sinkt sie am Sonntag nun wieder. Gerade einmal 408 Corona-Neuinfektionen wurden vom Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet.

