Beim Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen des Lagus zeigt sich: Kein Landkreis in MV ist mehr im roten Bereich. So weit, so gut. Dennoch steigt die Ansteckungsrate in Vorpommern-Greifswald weiterhin an, was allerdings auch mit einem Meldeverzug in Zusammenhang steht. In Rostock gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Alle Zahlen im Überblick.