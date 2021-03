Die aktuelle Corona-Lage in MV hat am Dienstag erneut das Landeskabinett beschäftigt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) haben im Anschluss an die Sitzung über die Ergebnisse informiert. Es ging neben dem weiteren Vorgehen mit dem Impfstoff Astrazeneca auch um Rostock als Pilotstadt.