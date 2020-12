Rostock

Erneut mehr als 300 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern: Nachdem bereits am vergangenen Dienstag und Mittwoch mit 322 beziehungsweise 317 Ansteckungen Höchstwerte erreicht wurden, meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) an diesem Dienstag 307 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Vergleichsweise hoch ist auch die Zahl der Toten: Sechs Menschen überlebten seit Montagnachmittag eine Erkrankung mit Covid-19 nicht.

In drei Landkreisen breitete sich das Virus zuletzt besonders schnell aus: im Landkreis Rostock (67 neue Fälle), Ludwigslust-Parchim (64) und Mecklenburgische Seenplatte (60). Die übrigen Neuinfektionen verteilen sich auf Vorpommern-Greifswald (34), Nordwestmecklenburg (29), Schwerin (24), Vorpommern-Rügen (17) sowie Rostock (12).

Inzidenz in MV bleibt unter 100

Mit Blick auf die Inzidenz der vergangenen sieben Tage gibt es das größte Infektionsgeschehen derzeit in Schwerin (160) und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (159,6). In Rostock dagegen ist die Lage am besten unter Kontrolle (33). Die Inzidenz im Land sinkt insgesamt leicht und bleibt unter 100. Mehr dazu hier: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Zwei der sechs Todesfälle wurden aus Ludwigslust-Parchim übermittelt, die übrigen vier Verstorbenen kamen aus den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie aus Schwerin.

Die Gesamtzahl der Todesopfer erhöht sich damit seit Beginn der Krise auf 127. Inzwischen sind mehr als 10 000 Personen in MV positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden (10 214). Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge sind 7060 Menschen bereits wiedergenesen. Das bedeutet, dass derzeit etwa 3027 Personen aktiv infiziert sind. 212 von ihnen (7,3 Prozent) müssen im Krankenhaus behandelt werden, das sind acht mehr als am Vortag. 51 Personen (1,8 Prozent) bedürfen einer Betreuung auf einer Intensivstation im Land – genauso viele wie am Montag.

Von Robert Berlin