Tagesreport - Corona-Lage in MV: In Rostock steht die Warnampel den zweiten Tag in Folge auf gelb

Auch der Hansestadt drohen wieder verschärfte Corona-Regeln. Für sechs Regionen zeigt die Risikokarte mittlerweile Stufe 2 an. Nur noch in zwei Regionen wird die Corona-Lage vom Landesgesundheitsamt als kontrolliert eingestuft.