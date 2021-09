Corona-Lage in MV: In allen Landkreisen steigt die Zahl der Neuinfektionen

Rostock

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Nordosten steigt wieder. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Donnerstag 154 Neuinfektionen nach 173 am Mittwoch und 75 vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 48,8. Am Donnerstag vergangener Woche betrug der Wert, der die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, 27,4.

In den Krankenhäusern im Nordosten mussten am Donnerstag 26 Covid-Patienten behandelt werden, 13 davon auf Intensivstationen. Aufgrund steigender Infektionszahlen steht seit Mittwoch für eine vierte Region in Mecklenburg-Vorpommern die Farbe der Corona-Warnampel auf Gelb. Nach den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen gilt sie nun auch für Schwerin. Grund ist, dass in der Landeshauptstadt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 50 geklettert ist. Sollte dies drei Tage lang anhalten, werden wieder Maskenpflicht in der Schule und erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte eingeführt. Am Donnerstag stieg die Inzidenz in Schwerin weiter auf 53,3.

In Vorpommern-Greifwald lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 75,1 am höchsten, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 19,8 am niedrigsten.

Zahl der Corona-Fälle an Schulen steigt

Die Zahl der Corona-Infektionen an den Schulen steigt stetig. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern 219 laufende Fälle - 211 Schüler sowie acht Lehrer oder Mitarbeiter an insgesamt 51 Schulen. Die betroffenen Kinder und Lehrer sind in zweiwöchiger Quarantäne und können nicht am Unterricht teilnehmen. Die betroffenen Schüler müssen isoliert zu Hause lernen.

Am Donnerstag vor einer Woche gab es an den Schulen dem Amt zufolge noch 178 Betroffene, noch eine Woche davor - am 16. September - waren es 123. An den Schulen lernen landesweit rund 155 000 Kinder und Jugendliche.

An diesem Samstag beginnen in Mecklenburg-Vorpommern die einwöchigen Herbstferien. Danach gilt in den Schulen eine zweiwöchige Maskenpflicht.

Bei Krankenhaus-Auslastung steht Ampel landesweit auf grün

Die Stufenkarte der 7-Tage-Inzidenz für Hospitalisierungen ist weiterhin landesweit grün gefärbt. Der landesweite Wert, ein maßgebliches Kriterium der Corona-Ampel, liegt bei 0,8. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zwei auf 1202. Insgesamt 48 964 Menschen sind den Angaben zufolge bislang mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert worden.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,7 Prozent der Einwohner des Landes. 62,7 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz. In der Altersgruppe der Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren sind 27,8 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft, 21,1 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz.

Von OZ