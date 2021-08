Corona-Lage in MV: In dieser Woche so viele Infektionen wie zuletzt im Mai

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 16 positive Tests auf Sars-Cov-2 bekannt geworden – doppelt so viele wie vor einer Woche. Das meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag. Die 7-Tage-Inzidenz im Land klettert erneut – um 0,8 auf 17,4 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

In der laufenden Woche haben sich in MV damit 280 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist der höchste Wert seit elf Wochen. Vom 17. bis 23. Mai 2021 hatte es mit über 600 Fällen jedoch deutlich mehr Infektionen gegeben, danach hatte sich die Ausbreitung verlangsamt. Seit Mitte Juli steigen die Infektionszahlen wieder.

Inzidenzen schwanken zwischen 33,1 und 5,8

Die Fälle vom Sonntag verteilen sich auf die Kreise Ludwigslust-Parchim (6), Vorpommern-Greifswald (3), Rostock (2), Nordwestmecklenburg (1) und Vorpommern-Rügen (1) sowie die Stadt Rostock (3). Die einzelnen Inzidenzen im Land verändern sich meist nur leicht: Ludwigslust-Parchim hat mit 33,1 weiter den höchsten Wert, die Mecklenburgische Seenplatte mit 5,8 den niedrigsten.

Derzeit sind Schätzungen zufolge 368 Menschen im Land infiziert – 13 weniger als am Samstag. Unverändert müssen fünf von ihnen in einer Klinik behandelt werden, aber niemand auf einer Intensivstation. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einem Coronavirus meldete das Lagus am Sonntag nicht. Die Gesamtzahl der Opfer liegt bei 1183, die der positiven Tests im Land bei 44 739.

Von OZ/rb