Schwerin/Greifswald

Der Anstieg der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern lässt sich aus Sicht des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali nicht mehr verhindern. „Wir müssen mit größeren Ausbrüchen etwa zwei Wochen nach Schulbeginn rechnen, wenn nach der Rückkehr aus dem Urlaub ungeimpfte Kinder aus unterschiedlichen Familien aufeinandertreffen“, sagt Kaderali. Der exponentielle Anstieg könnte aber auch schon früher beginnen.

„Noch gelingt es den Gesundheitsämtern, die Infektionsketten auszutreten.“ Es sei eine Frage der Zeit, bis dies nicht mehr gelinge. Am Dienstag wurden vom Lagus 18 Fälle gemeldet, deutlich mehr als am selben Tag der Vorwoche mit drei Fällen.

R-Wert steigt – Beginn eines exponentiellen Wachstums

Bundesweit steigt die Inzidenz. Der 7-Tage-Schnitt der neuen Corona-Fälle liegt laut RKI 39 Prozent über dem Wert der Vorwoche und zeigt damit den Beginn eines exponentiellen Wachstums. „Sorge bereitet mir der seit zehn Tagen ansteigende R-Wert, ein Indikator, der zeigt, wo die Reise hingeht.“ Der Wert, der die Anzahl der Personen benennt, die ein Covid-19-Infizierter im Durchschnitt angesteckt, liegt aktuell bei 1,18.

Impfungen können neue Beschränkungen verhindern

Beunruhigend sind nach Ansicht Kaderalis, der als Experte die Landesregierung berät, auch die drastisch steigenden Zahlen in anderen europäischen Ländern, wie Niederlanden, Spanien und Italien, wo sich die künftigen Entwicklungen für Deutschland mit einem zeitlichen Vorlauf abzeichnen. „Wir sind mit den Impfungen aktuell noch nicht so weit, um den Anstieg zu verhindern.“

In Mecklenburg-Vorpommern sind 45,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 57,8 Prozent haben eine Erstimpfung erhalten. Für die Herdenimmunität halten Wissenschaftler einen Wert von mehr als 80 Prozent Geimpfter erforderlich. Impfungen seien der Schlüssel gegen die Ausbreitung der Delta-Variante und mögliche neue Beschränkungen, so Kaderali.

Keine Situation wie im Winter und Frühjahr

Dennoch rechnet der Bioinformatiker nicht mit einer ähnlichen Situation wie im Winter oder Frühjahr, als Intensivstationen mit Patienten vollliefen. „Steigende Inzidenzen werden nicht zwangsläufig dazu führen, dass Krankenhäuser an die Kapazitätsgrenzen stoßen.“ Kaderali verwies auf Studien aus Großbritannien, wo die Zahl der Corona-Infizierten, die wegen einer Erkrankung an der Delta-Variante in Krankenhäusern behandelt werden müssen, bei gleicher Inzidenz etwa 75 Prozent unter den Werten aus dem Winter lag. Aktuell werden in MV nur zwei Patienten im Krankenhaus behandelt, einer liegt auf der Intensivstation.

Abschaffung der Maskenpflicht: Ein fatales Signal

Kritik übt Kaderali an der Abschaffung der Maskenpflicht in Sachsen. Die Situation sei vergleichbar mit der Lage im Februar, als in steigende Inzidenzen hinein geöffnet wurde. „Das ist ein fatales Signal, weil es den Leuten suggeriert, dass die Gefahr vorbei ist. Die Gefahr ist aber nicht vorbei.“

Lockerungen befördern impfstoffresistente Mutationen

Lockerungen seien auch deshalb zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein sehr gefährlicher Weg, weil sie die Entwicklung von impfstoffresistenten Mutationen befördern. „Wenn man im Labor ein Experiment designen würde, um solche Mutationen zu erzeugen, dann würde man eine Gruppe Nichtgeimpfter zusammen mit teilweise und vollständig Geimpften bringen.“ Genau das passiere jetzt in großem Stil in Großbritannien. Dort hatte Premier Boris Johnson die Aufhebung der Corona-Beschränkungen für den 19. Juli angekündigt.

Von Martina Rathke