Corona-Lage in MV: Neuer Höchstwert bei den Neuinfektionen

Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 1425 Corona-Neuinfektionen gemeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das waren 767 mehr als am Vortag (658) und damit fast doppelt so viele wie vor einer Woche (774). Am Freitag hatte es erstmals mehr als 1000 Neumeldungen gegeben. Zudem wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Laut Lagus blieb die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Vergleich zum Vortag am Dienstag gleich und liegt bei 66. Eine Woche zuvor waren es laut Lagus 55. Insgesamt wurden demnach 297 Menschen mit Corona im Krankenhaus behandelt – 32 mehr als am Vortag. Eine Woche zuvor lag die Zahl bei 218.

Zwei Regionen auf Stufe gelb

Die Corona-Ampel des Landes zeigt für weite Teile orange oder rot. Demnach wurden auf der risikogewichteten Stufenkarte nur noch der Landkreis Nordwestmecklenburg und die Landeshauptstadt Schwerin gelb dargestellt. Die übrigen Landkreise und kreisfreien Städte wurden mit der zweithöchsten Stufe orange und der Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte mit der höchsten Stufe rot dargestellt. Dementsprechend gelten bereits in mehreren Landkreisen 2G-Regeln unter anderem in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, Messen sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen - dort haben nur Geimpfte und Genesene Zugang.

Die künftig bundesweit besonders wichtige Hospitalisierungsinzidenz wurde für Mecklenburg-Vorpommern mit 7,3 angegeben. Sie zeigt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit Covid-19 ins Krankenhaus gekommen sind. Am Vortag hatte der Wert bei 6,6 und vor einer Woche bei 5,6 gelegen.

Landesweit gibt es laut Lagus aktuell in 18 Pflege- und Altenheime Corona-Fälle. 130 Bewohner sind infiziert und 52 Pflegekräfte. Außerdem gibt es aktuell Corona-Fälle in 153 Schulen landesweit, 444 Schüler wurden positiv getestet sowie 27 Lehrer. Bei den Kitas sind 79 Einrichtungen betroffen. 99 Kita-Kinder und 55 Erzieher sind infiziert.

Von OZ