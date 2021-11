Tagesreport - Corona-Lage in MV: Rekordzahl an Neuinfektionen am Dienstag

Die vierte Corona-Welle trifft MV offenbar mit voller Wucht. Mit mehr als 700 Corona-Fällen landesweit am Dienstag vermeldet die Landesgesundheitsbehörde einen neuen Tageshöchstwert seit Beginn der Pandemie.