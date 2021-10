Corona-Lage in MV: Zahl der Patienten in Kliniken steigt

Rostock

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Nordosten bleibt relativ konstant. Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 51 neu registrierte Fälle, das sind 16 weniger als am Vortag (67) und 16 mehr als vor einer Woche (35). Die meisten Neuinfektionen gab es im Landkreis Rostock (17). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 51,0. Im Landkreis Rostock ist dieser Wert mit 74,6 am höchsten. Dahinter folgt der Landkreis Nordwestmecklenburg mit einer Inzidenz von 70,3.

In fünf Regionen steht die Corona-Warnampel auf gelb: Nordwestmecklenburg, Landkreis Rostock, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Ludwigslust-Parchim. Der letztgenannte Kreis ist damit den dritten Tag in Folge auf gelb, damit werden hier auch bald strengere Regeln gelten.

Nur noch drei Regionen unter 50er Wert

Die Landeshauptstadt ist auf der Corona-Ampel-Karte bereits den vierten Tag nicht mehr gelb, sondern grün eingefärbt. Bis die geltenden Beschränkungen aufgehoben werden, muss dies noch einen Tag anhalten.

Unter dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegen weiterhin die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (16,7), die Landeshauptstadt Schwerin (47,1) und die Stadt Rostock (46,4).

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert 0,8. Eine Höherstufung auf der Ampelkarte wird ab dem Wert 8,0 vorgenommen.

In den Kliniken wurden am Montag 41 Covid-Patienten behandelt, das sind sieben mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen lagen 15 Covid-Patienten. Das ist einer mehr als am Tag zuvor.

Das Lagus meldete keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten unverändert bei 1207 liegt. Insgesamt haben sich den Angaben zufolge bisher 50 083 Menschen im Land nachweislich mit dem Virus infiziert.

Von OZ