Corona-Lage in MV: Zwei Landkreise jetzt gelb

Rostock

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Sonnabend in Mecklenburg-Vorpommern weiter gestiegen. Mit einem Wert von 194,1 lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Personen der vergangenen sieben Tage noch einmal um 5,2 höher als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 140,6.

Das Lagus meldete 368 Neuinfektionen, weniger als am Freitag. Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern ist stabil geblieben, sie lag wie am Freitag bei 172. Auf Intensivstationen müssen allerdings acht Covid-Patienten mehr behandelt werden – am Sonnabend insgesamt 46.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in der Stadt Rostock mit 254,0. Die Landkreise Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen haben ebenfalls Inzidenzen über 200. Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Landeshauptstadt Schwerin mit 98,3.

Bei der Hospitalisierungsinzidenz liegen die meisten Regionen des Landes auf der Corona-Stufenkarte auch unter den am Sonnabend verschärften Bedingungen weiterhin im grünen Bereich. Landesweit lag dieser Wert am Freitag bei 4, er zeigt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Leitwert Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung verschärft

Bisher war eine Region im grünen Bereich, solange die Zahl der mit Covid in Kliniken eingelieferten Patienten je 100 000 Einwohner in sieben Tagen den Wert von 8,0 nicht überschritt. Ab Samstag liegt diese Grenze bei 5,0. Übersteigt der Wert 7,0, ist die betreffende Region in Stufe „Orange“, bei über 11,0 gilt „Rot“.

Nach den Corona-Zahlen vom Sonnabend rutscht Schwerin mit 7,3 in den Bereich von „Orange“. Die 2G-Regel soll greifen, wenn eine Region drei Tage hintereinander orange ist. Unter Berücksichtigung aller Faktoren zeigte die Stufenkarte für alle Regionen weiterhin gelb. Damit gilt weiter eine Maskenpflicht in Schulen sowie erweiterte Testpflichten.

Gelb erscheinen aktuell auf Karte der 7-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen die Landkreise Rostock und Vorpommern-Rügen.

Am Sonnabend meldete das Lagus keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie verharrt damit bei 1280.

Durch einen Ausfall des elektronischen Meldesystems im Landkreis Ludwigslust-Parchim konnte, wie das Lagus erklärt, der Lagebericht über das SARS-CoV-2-Geschehen in MV nicht in der üblichen Form angefertigt werden. Temporär würden die wichtigsten Daten veröffentlicht, bis die Meldekette wiederhergestellt ist, heißt es in der Tagesmitteilung. Hierzu würden die Meldedaten der übrigen Landkreise mit den manuell übermittelten Daten aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammengefasst.

Von OZ/jps