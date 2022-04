Corona-Lage in MV am Dienstag: Inzidenz sinkt erneut – 13 Tote

Rostock

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gesunken und zwar deutlich. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche betrug am Dienstag 676,0, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Tag zuvor lag der Wert bei 896,5, eine Woche zuvor bei 1188,1.

Vor allem in der Altersgruppe (0-17 Jahre) der Kinder und Jugendlichen ist die Inzidenz der Neuinfektionen deutlich gesunken, sie liegt aktuell bei 888. Am Donnerstag beginnt nach den Osterferien die Schule, dann werden die Schüler wieder regelmäßig getestet, es ist zu erwarten, dass die Inzidenz dann wieder steigt.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 19.04.2022) 7-Tage-Inzidenz: 676,0 (-220,5)

676,0 (-220,5) Hospitalisierungs-Inzidenz: 5,5 (+1,2)

5,5 (+1,2) ITS-Auslastung: 8,2% (-0,8)

8,2% (-0,8) Einmal geimpft: 74,4 %

74,4 % Vollständig geimpft: 74,5 %

74,5 % Geboostert: 57,3 %

57,3 % Zweifach geboostert: 2,9 %

2,9 % Neue Fälle: 1130

1130 Derzeit infiziert: rund 36 631 (-1079)

rund 36 631 (-1079) Im Krankenhaus: 512 (-12)

512 (-12) Auf einer Intensivstation: 50 (-4)

50 (-4) An oder mit Corona verstorben: 2124 (+13)

Insgesamt meldete das Lagus am Dienstag 1130 neue Infektionsnachweise - nach 704 am Vortag und 3569 vor einer Woche. Bei den Werten ist jedoch zu berücksichtigen, dass wegen der Feiertage weniger Meldungen zu erwarten sind. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit Experten zufolge zunehmend schwierig. Aktuell sind in MV 36 631 Menschen mit Corona infiziert.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 19.04.2022): Cafés, Bars, Restaurants: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Clubs und Discos: 2G plus (ohne Maskenpflicht oder Abstandsregelung)

2G plus (ohne Maskenpflicht oder Abstandsregelung) Friseure: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Fitnessstudios: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Kinos/Theater/Museen: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Bibliotheken: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Schwimmbäder: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Sporthallen : nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Großveranstaltungen/Konzerte: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Bus und Bahn: nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Beherbergung: 3G bei Anreise

3G bei Anreise Private Kontakte: keine Beschränkungen * Veranstalter bzw. Einrichtungen können entscheiden, ob sie optional die 2G-Regel anwenden wollen. Tun sie das, kann entweder auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung verzichtet werden. Wollen sie auf beides verzichten, muss das Modell 2G+ gewählt werden. WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

In den Kliniken des Landes wurden den Angaben zufolge 512 mit Corona infizierte Patienten behandelt, 12 weniger als am Vortag und 58 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen 50 Patienten, vier weniger als am Tag zuvor, und 18 weniger als vor einer Woche.

Das Amt meldete 13 weitere Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2124.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patientinnen und -Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - gab das Lagus mit 5,5 an; nach 4,6 am Vortag. Mit 1,8 wies der Landkreis Rostock den niedrigsten Wert auf, den höchsten hat weiterhin der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 8,4.

Von dpa / OZ