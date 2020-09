Rostock

Zwölf neue Corona-Infektionen sind am Dienstag offiziell in Mecklenburg-Vorpommern registriert worden – und acht davon stammen aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Zur Ursache wollte die Kreisverwaltung am Nachmittag weitere Informationen bekannt geben.

Damit erhöht sich die Zahl der Fälle, die in den vergangenen sieben Tagen in dieser Region gezählt wurden, auf 21 – so viele wie in keinem anderen Landesteil. Die Inzidenz, also die Zahl der Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg jetzt bei 13,4. Die Corona-Ampel zeigt auf Gelb. Als kritischer Wert gilt laut dem Robert-Koch-Institut ( RKI) eine Inzidenz von 50.

Anzeige

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die weiteren Fälle im Land verteilen sich auf Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen (je 2). Die Gesamtzahl in MV steigt auf 1181 Fälle. Davon gelten Schätzungen zufolge 1059 Personen als genesen – sechs mehr als noch am Montag. Bei der Anzahl der Personen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen oder mussten (144, davon 23 auf einer Intensivstation), sowie der an oder mit Corona Verstorbenen gibt es keine Veränderungen.

Von OZ