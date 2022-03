Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern steigen die Infektionszahlen weiter. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 5163 Neuinfektionen. Das sind 776 neue Fälle mehr als vor einer Woche. Erst am Mittwoch wurde mit 6178 neu registrierten Fällen ein Rekordwert vermeldet. Durch den starken Anstieg der täglichen Ansteckungen klettert auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen – um 53,4 auf 1678,1 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 03.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1678,1 (+53,4)

1678,1 (+53,4) Hospitalisierungs-Inzidenz: 10,4 (-0,6)

10,4 (-0,6) ITS-Auslastung: 13,5 % (+0,6)

13,5 % (+0,6) Einmal geimpft: 74,1 %

74,1 % Vollständig geimpft: 73,9 %

73,9 % Geboostert: 55,2 %

55,2 % Neue Fälle: 5163

5163 Derzeit infiziert: rund 53 217 (+1432)

rund 53 217 (+1432) Im Krankenhaus: 569 (-26)

569 (-26) Auf einer Intensivstation: 83 (+4)

83 (+4) An oder mit Corona verstorben: 1785 (+7)

Die meisten Neuinfektionen wurden am Donnerstag aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen (904), Vorpommern-Greifswald (912) und Rostock (8969 gemeldet. Sieben weitere Menschen sind in MV im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Sie stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greiflswald (4) sowie aus dem Landkreis Rostock (2) und Vorpommern-Greifswald (1).

Omikron, die inzwischen auch in MV vorherrschende Virus-Variante, ist zwar extrem ansteckend, sorgt aber nach Ansicht der meisten Experten seltener für schwere Covid-Verläufe als die vorher dominante Delta-Variante. Wie also entwickelt sich die Hospitalisierungsrate in MV?

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (ab 04.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G

3G Clubs und Discos: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 3G

3G Kinos/Theater/Museen: 3G und FFP2-Maskenpflicht

3G und FFP2-Maskenpflicht Bibliotheken: 3G

3G Schwimmbäder: 2G plus

2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: im Freien 2G, innen 2G plus

im Freien 2G, innen 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: Bei Ungeimpften nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Am Donnerstag meldete das Lagus 10,4 Krankenhaus-Einweisungen von Corona-Infizierten je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Der Wert sinkt damit im Vergleich zum Vortag – liegt aber immer noch deutlich über dem kritischen Grenzwert von 9,0. Deshalb befindet sich das Land auch weiterhin in der Corona-Warnstufe Rot. Die ITS-Auslastung durch Covid-Kranke ist im Vergleich zum Vortag gestiegen– von 12,9 auf 13,5 Prozent. Aktuell werden 569 Corona-Patienten stationär behandelt, 26 weniger als am Vortag, aber 100 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. 83 Patienten liegen auf der Intensivstation, vier mehr als am Vortag.

Von OZ